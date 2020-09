Odvolací soud se bude zabývat sporem demonstrantky s Babišem

Praha - Středočeský krajský soud dnes projedná odvolání ve sporu demonstrantky Jany Filipové a premiéra Andreje Babiše (ANO). Žena předsedu vlády zažalovala kvůli jeho tvrzení, že byli demonstranti na protestech proti vládě v roce 2018 zaplacení. Okresní soud loni v září nepravomocně rozhodl, že se Babiš má Filipové omluvit.

Filipová požaduje omluvu, ve které je mimo jiné uvedeno: "Označení demonstrantů za zaplacené a objednané jsou dehonestující a urážlivá a za tato tvrzení se tímto omlouvám". Podle nepravomocného rozsudku by ji měl Babiš ženě zaslat do měsíce od právní moci rozsudku. Prvoinstanční soud rozhodl, že se Filipová cítila jeho slovy postižena důvodně. Podle Babišova právního zástupce výroky nebyly způsobilé zasáhnout do práv Filipové a obecně nejsou dehonestující. Proti rozsudku se premiér odvolal.

Filipová se zúčastnila demonstrace 11. července 2018, kdy poslanci rozhodovali, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Babiš v reportáži následně uvedl, že je o zaplacení demonstrantů přesvědčený, protože protestující jsou "stále stejní lidi" a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže "nějaká motivace tam bude".

Babiš poté mluvil o zaplacených demonstracích v souvislosti s protestem před Českým rozhlasem z 21. srpna. Na TV Barrandov premiér na konci loňského srpna řekl, že lidé, co na něj pískali, byli zaplacení a že jde o politické odpůrce na objednávku.