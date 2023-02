Odvolací soud rozhodne v kauze zakázek na opravu hřebčína v Kladrubech

Praha - Odvolací soud dnes rozhodne v kauze zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Nepravomocný rozsudek potrestal 17 obžalovaných peněžitými nebo podmíněnými tresty. Podle soudu postupovali jako organizovaná skupina, ale škoda fakticky nevznikla. Státní zástupce v odvolání uvedl, že trestní senát neměl důvod ukládat takto mírné tresty. Žádal o jejich zpřísnění. Proti verdiktu se odvolali i obžalovaní, kteří od počátku vinu odmítají.

Kauza se týká přípravy a realizace zadávacího řízení v projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Stíhání souvisí s první a druhou etapou obnovy památky. Podle obžaloby byla jednáním obžalovaných ohrožena dotace na rekonstrukci hřebčína ve výši 250 milionů korun.

Skupině hrozí různé tresty. Podle podané obžaloby za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let. Nejpřísnější trest dostal bývalý ředitel stavební firmy Cettus Vladimír Nový. Krajský soud mu vyměřil tři roky vězení a peněžitý trest 100.000 korun.

V kauze čelí obžalobě 15 lidí a šest firem - Metrostav, Metrostav Infrastructure, Strabag, DOB Construction (dříve Geosan Stavební), Cettus a Chládek a Tintěra. Prvoinstanční soud ale vyloučil k samostatnému projednání jednoho z mužů a tři firmy – Metrostav, Metrostav Infrastructure a Cettus, aby nemusel čekat na rozhodnutí v jiných trestních kauzách, ve kterých figurují. Následně je soud uznal vinnými, upustil ale od potrestání.