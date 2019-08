Odvolací soud projedná kauzu Nizozemců, kteří zbili číšníka

Praha - Pražský vrchní soud se dnes bude zabývat případem bratrů z Nizozemska, kteří loni napadli a brutálně zbili číšníka na zahrádce restaurace v centru Prahy. Podle nepravomocného rozsudku si mají Armin a Aräsh Nahviovi odpykat šest a pět let vězení za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Proti verdiktu se odvolali jak obžalovaní, tak i státní zástupkyně, která napadení vyhodnotila jako pokus o vraždu.

Součástí napadeného rozsudku je desetileté vyhoštění bratrů z Česka a jejich povinnost společně uhradit zraněnému muži přes 1,8 milionu korun.

Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali v dubnu 2018 do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou. Spor s obsluhou restaurace u obchodního centra Quadrio vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol a odmítali odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře číšník, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku.

Nahviovi tvrdí, že si na událost příliš nepamatují. Hájí se tím, že se do fyzického konfliktu zapojili proto, aby bránili své kamarády. Na konečný verdikt čekají ve vazbě. Jejich obhájci přišli s verzí, že číšník si zranění přivodil sám, a to nekoordinovaným pádem poté, co zakopl.