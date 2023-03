Odstraňování uvolněných skalních bloků ve Hřensku začne zřejmě příští týden

Hřensko (Děčínsko) - Sanační práce na odstranění uvolněných skalních bloků ve Hřensku začnou zřejmě příští týden. ČTK to dnes řekl mluvčí správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Do čtvrtka by měla mít správa parku k dispozici cenové nabídky od několika specializovaných firem. Kvůli hrozícímu pádu balvanů je ode dneška zhruba na tři týdny uzavřená silnice mezi Hřenskem a Mezní Loukou. Objízdná trasa vede přes Vysokou Lípu u Jetřichovic. Cesta je zavřená i pro pěší, proto se k Pravčické bráně dostanou ze směru od osady Mezná. Uvolněných balvanů si všimli těžaři, když odstraňovali na vrcholu skály naproti penzionu Klepáč stromy poškozené loňským požárem.

Práce vyjdou na milion až 1,5 milionu korunu. Náklady uhradí správa parku. Peníze však bude požadovat po vlastnících ohrožených pozemků, obci Hřensko a Ústeckém kraji, kteří by měli náklady ze zákona uhradit. "Vlastník ohrožených pozemků je povinen provést taková opatření, aby v nutné míře vyloučil škody a rizika," řekl mluvčí.

Správa parku proto oslovila krizový štáb Ústeckého kraje, který se má sejít 8. března. Podle starosty Hřenska Zdeňka Pánka to je pozdě. Hejtman Jan Schiller (ANO) ČTK sdělil, že dřívější svolání krizového štábu není z personálních důvodů možné. Podle vyjádření zástupců kraje se nebude konat ani mimořádné jednání, kde by se jednotlivé strany mohly na postupu domluvit. Náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) dnes novinářům řekl, že se budou finanční záležitosti asi projednávat i s Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), kterého chce zvolený prezident Petr Pavel jmenovat do funkce ministra životního prostředí 10. března.

Uzavírka je komplikací pro obyvatele osad Mezná a Mezní Louka, kteří budou muset využívat objízdnou trasu. "Nemíním se smířit s tím, že to bude po takovou dobu. Pro obec je to opět likvidační," řekl starosta obce, která chce turistickou sezonu zahájit 1. dubna. "Lidi se k nám odnaučí jezdit," podotkl Pánek. Podle něj výletníků nejspíš ubude. Hřensko navíc přijde o peníze, které má z provozu lodiček v Edmundově soutěsce, ta se letos kvůli velkému poškození po požáru neotevře. Přístupná bude letos pouze Divoká soutěska.

Po alternativní trase budou jezdit také autobusy. Řehák řekl, že krajský odbor dopravy dočasně zrušil linku 434. Druhá linka 438 převezme částečně obslužnost linky 434. Linka 438 bude končit ve Hřensku, k osadám dojede přes Jetřichovice. "To přinese výrazné komplikace, cesta je výrazně delší," doplnil náměstek. V jednání je podle něj i to, že by autobus zajížděl i ke Třem pramenům, odkud se mohou výletníci vydat k Pravčické bráně.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.