Brno - Odsouzený Vladimír Jarošek, bývalý člen Strany práv občanů (dříve Strana práv občanů - Zemanovci), je ve vězení. Policie ho zadržela kvůli tomu, že se vyhýbal trestu. Upozornil na to dnes server iROZHLAS.cz, ČTK to potvrdila mluvčí brněnské vazební věznice Dana Krejčířová. Podnikatel si má ve vězení odpykat šestiletý trest za krácení daní při obchodech s lihem, v minulosti mu soud opakovaně výkon trestu kvůli zdravotnímu stavu přerušil.

"Tato osoba byla dodána orgány Policie České republiky do výkonu trestu po jeho přerušení ze zdravotních důvodů," řekla Krejčířová.

Podnikatele soudy už v roce 2012 pravomocně potrestaly šesti lety, dosud však Jarošek podle serveru ukrojil z trestu jeden rok. Podle jeho žádostí o přerušení má vážně nemocné srdce a pobyt za mřížemi by ohrozil jeho život. Soud mu podle serveru přerušil výkon trestu celkem čtyřikrát, další odklad však podle vězeňské mluvčí soud odmítl a lihovarníkovi nařídil vrátit se za mříže. Jarošek do vězení ale nenastoupil. "Měl přerušení ze zdravotních důvodů, to mu nebylo prodlouženo a odsouzený se vyhýbal nástupu do výkonu trestu," řekla serveru Krejčířová.

Jarošek se trestu vyhýbal už dříve. Do vězení měl nastoupit na začátku června 2016, kdy mu skončila lhůta pro přerušení výkonu trestu. Protože se tak nestalo, vydal brněnský krajský soud příkaz k nastoupení do vězení. Policie jej v polovině července zatkla v olomoucké nemocnici a za dveřmi jeho pokoje se policisté střídali ve střežení zhruba šest týdnů. Podnikatel pak znovu požádal o přerušení trestu ze zdravotních důvodů.

Trestu se vyhýbal i před tím, kdy se tři čtvrtě roku skrýval na Slovensku. V březnu 2014 ho policie zatkla v penzionu v okrese Nové Zámky.

Podnikatel byl odsouzen za daňový podvod k šestiletému trestu v roce 2012. Jaroškova firma vyrobila v roce 2003 téměř 500.000 litrů denaturovaného lihu, denaturační proces však podle soudu nebyl úspěšný, společnost líh neznehodnotila a nezaplatila z něj spotřební daň, i když z něj vyráběla nemrznoucí směs. Lihovarník a podnikatel podle verdiktu způsobil státu škodu 70 milionů korun.