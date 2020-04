Odškodné 2500 Kč je výsměch, zvažuji soud, říká bratr Pavla Wonky

Vrchlabí (Trutnovsko) - Odškodné necelých 2500 korun, které od státu dostane rodina disidenta Pavla Wonky, jenž zemřel v roce 1988 ve vazbě, je podle jeho bratra Jiřího Wonky výsměch. Wonka původně stát žádal i o odškodné za bratrovu smrt ve výši 100.000 korun, které ale ministerstvo spravedlnosti zamítlo. Jiří Wonka proto bude zvažovat, zda se odškodného bude domáhat žalobou u soudu. Řekl to dnes ČTK.

Stát rodině proplatí pouze ušlou mzdu za tři týdny nezákonného věznění, informovala v úterý Česká televize. Podle ministerstva spravedlnosti nemá Jiří Wonka na další odškodnění nárok, protože k němu jeho bratr neměl v době své smrti vyživovací povinnost. Odškodné se týká tří týdnů věznění Pavla Wonky mezi 5. a 26. dubnem 1988, kdy zemřel.

"Je to výsměch, stát by se měl stydět," řekl Wonka k rozhodnutí ministerstva spravedlnosti. Uvedl, že ztratil bratra, kterého živil. "Koupil jsme mu auto, platil jsem mu byt a všecko, protože jsem byl zaměstnaný, než mě zavřeli. On byl 12 let nezaměstnaný, nebylo možné, aby ho zaměstnali u lopaty," řekl Wonka. Případnou žalobu proti zamítnutí odškodnění bude zvažovat, musí se ale o všem poradit se svým advokátem.

"Jediné odškodnění, které je stát ochotný vyplatit, je náhrada ušlého výdělku za dobu věznění. Celkové odškodnění 2473 korun ale stát určuje podle částek stanovených v roce 1990, kdy byla zcela jiná mzdová a cenová hladina," řekl České televizi Wonkův advokát Lubomír Müller. Náhrada mzdy je momentálně 83,33 koruny za den věznění. Müller míní, že vláda má možnost, aby výši této částky upravila nařízením. Opakovaně na to upozorňoval ministerstvo spravedlnosti.

Pavel Wonka je označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu. Zemřel za dosud nevyjasněných okolností v 35 letech ve vězení. Před listopadem 1989 byl za své názory a činnost perzekvován a několikrát skončil ve vězení, odsouzen byl za smyšlené činy.

Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Pohřeb se uskutečnil v rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77, členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí. Za Wonkovu smrt nebyl nikdo potrestán. Jiří Wonka řadu let usiluje o očištění bratrova jména.