ODS: Vláda by měla vyhradit pro obce a kraje 15 miliard Kč od EU

Praha - Vláda by podle opoziční ODS měla kvůli očekávanému propadu daňových příjmů vyhradit obcím a krajům celkem 15 miliard korun. Peníze by měly být vyčleněny z pomoci od Evropské unie kvůli epidemii koronaviru. Měly by posloužit na investice, údržbu a obnovu se zapojením místních firem, řekl dnes novinářům místopředseda ODS a starosta Líbeznic u Prahy Martin Kupka.

Z celkové sumy by obce měly podle ODS dostat 10,5 miliardy korun, kraje 4,5 miliardy korun. Peníze pro kraje by měly posloužit k opravě silnic druhé a třetí třídy, uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka. Podle něj jsou projekty připraveny a peníze by mohly být využity za šest týdnů. Počítá i s využitím pro opatření k vyšší bezpečnosti před nákazou ve veřejné hromadné dopravě, aby ji lidé znovu začali využívat.

Peníze pro obce a města by podle Kupky kromě investic posloužily na opravu a údržbu majetku a stimulovaly další ekonomickou činnost. "V případě podpory města a obcí by to měla být tisícikoruna na každého občana, uvedl Kupka.

Primátor Plzně a místopředseda ODS Martin Baxa uvedl, že letos se města a obce budou potýkat v důsledku dopadů koronavirové krize s daňovými výpadky, které se odhadují zatím na deset procent. Podle ně je třeba finanční impuls k tomu, aby obce a města mohly realizovat plánované investice.

Evropská komise koncem března oznámila, že vyčlenila pro Česko na 1,2 miliardy eur (326 miliard Kč). Peníze jsou v novém investičního fondu, který umožní členským zemím přesunout nepoužité prostředky ze strukturálních fondů do zdravotnictví či na pomoc zasaženým odvětvím. Premiér Andrej Babiš (ANO) poté uvedl, že se jedná o zbytek peněz, které byly Česku přiděleny na programové období 2014 až 2020. Vyčerpat z nich podle premiéra zbývá 100 miliard korun, na řešení situace kolem koronaviru z nich komise vyčlenila 30 miliard na okamžité použití.