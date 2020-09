ODS spustila petici za dostavbu D3 ve středních Čechách

České Budějovice - Jihočeská ODS spustila online petici za dostavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Reaguje tak na prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO) po setkání s odpůrci dostavby, kdy řekl, že o jejich argumentech bude přemýšlet. Podle ODS je alternativa k D3, tedy rozšíření silnice I/3, technicky nemožná. Novinářům to dnes řekl předseda jihočeské ODS a kandidát na hejtmana Martin Kuba.

"Dnešním dnem spouštíme petici pro dostavbu dálnice D3 ve středních Čechách, aby ji mohli podepsat všichni Jihočeši i všichni ze středních Čech. Je důležité, aby Jihočeši nemlčeli. Není možné, aby lidé, z nichž většiny se (dostavba) dálnice netýká, blokovala tuto stavbu. Musíme dát najevo, že tady je mlčící většina, která se nemůže nechat řídit tou menšinou, která je výrazně hlasitější a křičí," řekl Kuba.

Pod peticí Alternativy středočeské D3 je podle iniciativy podepsáno 11 obcí, 1500 občanů a šest spolků. Podle Kuby téměř polovina z nich nebydlí v obcích, jimiž by středočeská část D3 měla vést, nežijí ani v budoucí trase, ani ve středních Čechách.

"Přijde mi absurdní, že petice, kterou se zaštiťuje alternativa, má 1500 podpisů. V červenci 2019 tam bylo 1120 petentů, jenom 424 lidí je z dotčených obcí. V obcích, kterých se stavba dotýká, žije 47.000 lidí. Petici tak podepsalo sotva jedno procento z nich, necítili potřebu se k petici připojit. Děsí mě, že se pan premiér schází se zástupci nějakých 1500 lidí, kteří by měli Jihočechům říci, že dálnice sem nikdy nepovede," řekl Kuba.

Premiér Babiš se začátkem září sešel s odpůrci takzvané západní varianty dálnice D3 na jih Čech a prodiskutoval s nimi možné jiné alternativy k připravované dálnici. Další schůzka by měla být v říjnu. "Budu o tom, co oni říkají, ještě přemýšlet," řekl Babiš.

Podle Kuby je technicky nemožné silnici I/3 ve středních Čechách rozšířit. Jak uvedl, premiérovo vyjádření je pro Jihočechy "šílené" a jediná možnost je vést D3 ve Středočeském kraji po navržené trase.

Středočeská část D3 by měla měřit 60 kilometrů. Kritikům vadí, že povede turisticky atraktivním Posázavím. Dálnice podle nich nevyřeší dopravní problémy regionu a bude sloužit pouze tranzitní dopravě. Projektu navíc vyčítají velkou ekonomickou zátěž. Doporučují proto spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) si stojí za tím, že dálnice D3 ve Středočeském kraji by měla vést přes Posázaví.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle Babiše měla být hotová do roku 2028.