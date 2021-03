ODS loni získala na darech 62,6 milionu korun

Praha - Občanští demokraté loni hospodařili s přebytkem šest milionů korun. Podle výroční zprávy o hospodaření strany, kterou musí do konce března odevzdat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, kvůli tomu, aby si vytvořili dostatečné rezervy před letošními sněmovními volbami. Na činnost od státu dostali občanští demokraté 70,3 milionu korun, na členských poplatcích vybrali 6,4 milionu, což je srovnatelné se sumami za rok 2019. Zatímco ale předloni získala ODS od dárců 14 milionů, loni to byl víc než čtyřnásobek - 62,6 milionů korun.

"Rozdíl ve výši darů je dán typem voleb, které se v předmětném roce konaly. Zatímco volbám do Evropského parlamentu předchází menší kampaň a o křesla se v nich uchází méně kandidátů, v krajských volbách kandiduje násobně víc lidí, kteří se na regionálních kampaních podílejí nejen tvrdou prací, ale i finančně," řekl ČTK k nárůstu mluvčí ODS Václav Smolka.

Ke kladnému výsledku se ODS vrátila předloni po ztrátě z roku 2018 ve výši 13,9 milionu korun způsobené výdaji ve volební kampani před senátními a komunálními volbami.

Do příjmů strana za loňský rok započítala také peníze z nájmů ve výši 8,2 milionů a sedmimilionový příspěvek státu na činnost stranického institutu. Z výdajů činily nejvíc mzdy ve výši 36,7 milionů. Do senátních voleb vložila ODS 23,1 milionů korun, do kampaně před volbami do krajských zastupitelstev 55,2 milionu korun.

ODS má zhruba 14.000 členů. Podle zprávy zaměstnává 49 lidí, z toho 16 v pozicích analytiků a pracovníků PR. Na mzdy loni vynaložila o čtyři miliony víc než předloni. Má dva úvěry u FIO banky, a to 55,5 milionů splatných ke konci letošního roku a 46,3 milionů korun k polovině října roku 2024.

Předloni skončilo hospodaření ODS s přebytkem 11,6 milionu korun. V roce 2018 se ztrátou 13,9 milionu korun. Po třech letech s kladným hospodářským výsledkem tehdy stranu dostaly do záporných čísel výdaje na kampaň do senátních a komunálních voleb, které stály 99,2 milionu korun.

V roce 2017 hospodařila ODS s přebytkem 26,8 milionu korun.