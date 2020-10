ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvoří koalici pro sněmovní volby

Praha - ODS, KDU-ČSL a TOP 09 budou ve sněmovních volbách příští rok kandidovat společně v koalici. Dnes opoziční strany podepsaly memorandum o spolupráci. Předseda občanských demokratů Petr Fiala na tiskové konferenci na pražském Hradčanském náměstí uvedl, že subjekty mají společný cíl dobře spravovat Českou republiku, vyhrát volby a nabídnout lepší politiku občanům.

O společném postupu ve volbách jednají také Piráti s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Celostátní výbor STAN začátkem října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně se stranou vedenou Ivanem Bartošem o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů. Piráti vytvořili analýzu možné spolupráce, o které bude členská základna strany hlasovat začátkem listopadu.

"Je to důležitý krok. Chceme dát lidem naději, že v této zemi nebude vládnout populismus, nebudou vládnout prázdné fráze a lži. Jsme připraveni dělat rozumnou politiku. Máme odvahu přijímat správná řešení a odvaha přijímat správná řešení je to, co naše země v tuto chvíli potřebuje," řekl Fiala.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky jde o historickou událost. "V celé historii 102 let Československa a České republiky nedošlo k situaci, aby se tři politické strany s takovou silou, kterou za sebou mají, dokázaly dohodnout na společném postupu pro volby do Poslanecké sněmovny," zmínil. Podpisu memoranda podle něj předcházely čtyři měsíce jednání a diskusí o tom, jak spolupráci nastavit a zda je vůbec možná.

Trojblok také jednal se zástupci STAN, zda by se nechtěli do koalice zapojit. Předseda hnutí Vít Rakušan se ale rozhodl jít jinou cestou, uvedl Jurečka.

"Naše koalice má přinést změnu, naději a má přinést také konkrétní výsledky. Nabízíme kompetenci a lídrovství. Myslíme si společně, že je potřeba, aby ve Strakově akademii konečně zavládly kompetence a jasné vize namísto toho, aby tam byl i nadále amatérismus, papalášství a malá úcta k budoucnosti této země a všech jejích občanů," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.