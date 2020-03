ODS je připravena podpořit opatření k podpoře živnostníků a firem

Praha - Občanští demokraté jsou připraveni ve Sněmovně podpořit opatření na pomoc živnostníkům a firmám, které dnes avizovala vláda. Kabinet mimo jiné rozhodl o podpoře živnostníků postižených opatřeními proti šíření koronaviru 15.000 korunami měsíčně. Podrobnosti chce představit příští týden, před zákonodárce předstoupit 7. dubna. Předseda ODS Petr Fiala po videokonferenci předsedů opozičních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl ČTK, že schůzka byla věcnější než obdobné jednání minulý týden. Premiér šéfům stran představil nejnovější kroky vlády.

"Oceňuji ta opatření, která vycházejí i z návrhů, se kterými přišla ODS. Myslí se i na osoby samostatně výdělečně činné jednorázovou dávkou. Můžeme se bavit o podobě dávky, jestli 15.000 měsíčně, nebo více," uvedl Fiala. U dalších opatření chce počkat s hodnocením na přesné parametry. "V zásadě jsme připraveni opatření na pomoc občanům, živnostníkům a firmám podpořit," řekl.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky není pro některé typy živností příspěvek 15.000 korun měsíčně adekvátní. Neřekl pro které. Navrhuje také odpustit pro letošní rok silniční daň - ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) podle Jurečky přislíbil na příští týden projednání dopravního balíčku i s dalšími opatřeními v této oblasti.

Za nedostatečný označila příspěvek pro živnostníky i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Slib 15.000 měsíčně pomůže jen částečně - na udržení živností stačit nebude. Vláda prostě háže živnostníky přes palubu," uvedla na twitteru. Kritizovala i skutečnost, že kabinet odmítá přímé kompenzace pro podnikatele, stejně jako výzvy k úhradě škod a k úsporám státu.

Kritický byl po jednání i předseda Starostů Vít Rakušan. "Vláda zatím bohužel neuvažuje o náhradě reálné škody živnostníkům. Budeme se snažit pro živnostníky vyjednat lepší podmínky," uvedl na twitteru.

Podle Jurečky také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bude podle vývoje situace připravovat další úpravu státního rozpočtu. Volila by pak konkrétní úsporné kroky v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu, sdělil lidovecký šéf.

Už před schůzkou předsedů se zástupci vlády a opozice setkali nad novelou zákona o České národní bance plánovanou v souvislosti s prodejem dluhopisů. V tomto případě ODS podle Fialy nepočítá s urychlením projednávání normy.

Tématem jednání předsedů opozičních stran s premiérem měly dnes být také nominace zástupců nevládních stran v krizovém štábu. Fiala poznamenal, že Babiš v úterý sice místa nabídl, pak ale specifikoval, že nechce, aby byli nominováni politici. "Nakonec to dopadlo tak, že (výběr) nechal na předsedovi krizového štábu," uvedl Fiala. Dodal, že ODS nominovala bývalého policejního prezidenta a současného senátora Martina Červíčka.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda dělá ve srovnání s okolními zeměmi opatření mírnící ekonomické dopady koronavirové krize příliš pomalu. Ve videu na svém facebookovém profilu zmínil, že při videokonferenci apeloval na to, aby kabinet jednal s bankami o odkladu splátek hypoték, řešil exekuce a také situaci lidí, kteří přišli o zaměstnání na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

Okamura později ČTK řekl, že kabinet musí urychleně pomoci i živnostníkům. Poslanci SPD jsou podle něj připraveni dorazit na jednání Sněmovny, ať bude svolána kdykoliv. Chce, aby to bylo co nejdřív. "Kritizoval jsem, že se o některých věcech bavíme už tři týdny a opravdu každým dnem se dostávají tisíce lidí do problémů s hypotékami a exekucemi," uvedl. Ocenil současně, že ministryně spravedlnosti se zajímala o návrhy SPD v oblasti exekucí.