Praha - Opoziční ODS navrhne, aby Sněmovna v pátek 26. října přijala deklaraci ke stému výročí vzniku Československa, ve které se přihlásí k demokratické tradici. Během zvláštního bodu jednání by podle předsedy ODS Petra Fialy promluvili zástupci jednotlivých poslaneckých klubů a poslanci by hlasovali o přijetí slavnostní deklarace. Její součástí by měla být i formulace cíle, aby stát patřil mezi nejúspěšnější země světa, jako tomu bylo v meziválečném období, uvedla dnes ODS v tiskové zprávě.

"Parlament není jenom místo, kde se schvalují jednotlivé zákony, ale je hlavně základním pilířem demokratického státu. Mělo by být proto naší povinností uctít toto významné výročí i na jeho půdě. Věřím, že ostatní politické kluby se k naší iniciativě připojí a tento pátek uctíme vznik samostatné Československé republiky," uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

V rámci oslav stého výročí vzniku republiky připravovaných vládou přijedou do Prahy v pátek například německá kancléřka Angela Merkelová či francouzský prezident Emmanuel Macron. O víkendu připomínky vyvrcholí otevřením rekonstruované budovy Národního muzea a udělováním vyznamenání na Pražském hradě v režii prezidenta Miloše Zemana. Vzhledem k dřívějším sporům s Hradem někteří poslanci a osobnosti veřejného života na Hrad nepřijdou, jiní ani nebyli pozváni.