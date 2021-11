ODS by měla mít kromě premiéra ve vládě pět ministrů

Ilustrační foto - Volební štáb koalice Spolu během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Uprostřed je předseda ODS Petr Fiala.

Ilustrační foto - Volební štáb koalice Spolu během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha. Uprostřed je předseda ODS Petr Fiala. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Občanští demokraté by podle informací ČTK měli na základě interních dohod ve vládě obsadit vedle funkce premiéra pět ministerských postů. Stejný počet ministrů vyjde dohromady i na partnery ODS z koalice Spolu - lidovci mají získat tři místa a TOP 09 dvě. Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) podle zdrojů ČTK aktuálně počítá s tím, že si ministerská křesla rozdělí v poměru 4:3 ve prospěch STAN.

Lídři stran budoucí koalice se v úterý po více než dvanáctihodinovém jednání domluvili na vládním programovém prohlášení i koaliční smlouvě. Shodu nalezli i na struktuře vlády, která bude mít 18 členů. Oproti současnému kabinetu ANO a ČSSD v ní budou navíc ministři bez portfeje, kteří budou mít na starosti legislativu, EU a vědu, výzkum a inovace.

Stranám koalice Spolu připadne ve vládě 11 míst, vedle premiéra Petra Fialy (ODS) do kabinetu nominují ministry financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Piráti a STAN budou mít ministry vnitra, průmyslu, školství, pro místní rozvoj, zahraničí, pro legislativu a pro evropské záležitosti.

ODS stojí o post ministra financí, protože považuje za vhodné, aby byl ze stejné strany jako premiér. Zájem o toto místo připustil v úterý první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Obranu by podle spekulací mohla vést poslankyně ODS Jana Černochová. Jako kandidát na ministra zdravotnictví je dlouhodobě označován Vlastimil Válek (TOP 09), do čela zemědělství by se mohl vrátit předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Pravděpodobným ministrem vnitra je šéf Starostů Vít Rakušan, školství by mohl vést jeho předchůdce v čele STAN Petr Gazdík. Místopředseda STAN Věslav Michalik by se podle spekulací mohl ujmout funkce ministra průmyslu. Místní rozvoj a digitalizaci by mohl mít na starosti šéf Pirátů Ivan Bartoš, v souvislosti s diplomacií se v posledních dnech spekuluje o bývalém pirátském poslanci Janu Lipavském.