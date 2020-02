Brno - Novému ochránci práv Stanislavu Křečkovi se dnes pokusili jeho odpůrci zabránit ve vstupu do úřadu ombudsmana v Brně. Neuposlechli výzvu zástupců městské části ani policie, aby vchod do budovy neblokovali. Policie zajistila sedm lidí a vchod uvolnila, řekl ČTK policejní mluvčí David Chaloupka. Křeček se tak asi po deseti minutách čekání před budovou dostal do úřadu. V kanceláři mu agendu předala jeho předchůdkyně Anna Šabatová.

Křeček v reakci na protesty novinářům řekl, že demokratické volby se musí respektovat. "I když máme jiný názor. Mně se také řada věcí nelíbí, ale nemohu to řešit tímto způsobem. Já přece nejsem první funkcionář, který přebírá veřejný úřad. Ani když nastupuje ministr obrany, tak kolem toho nejsou takové věci, to je nepochopitelné, nevím proč. Na druhou stranu to připoutá pozornost k tomu úřadu, což je dobře. Řada lidí ani nevěděla, že tady je a co dělá, tak teď už to všichni vědí. To je pro ten úřad jedině dobře. Pro demokratický nátěr tohoto státu to dobré není," uvedl jedenaosmdesátiletý ombudsman Křeček.

Policie zajistila sedm lidí. "Padly výzvy, osoby před úřadem těch výzev nedbaly, takže za pomoci donucovacích prostředků jsme je zajistili. Po provedení nutných úkonů byli propuštěni na svobodu a přestupek bude oznámen správnímu orgánu k projednání," řekl ČTK Chaloupka.

Video: Odpůrci nového ombudsmana bránili Křečkovi ve vstupu do úřadu

20.02.2020, 11:02, autor: Libor Popela, zdroj: ČTK

Podle tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky se dotyční dopustili přestupku neuposlechnutí výzvy k rozpuštění shromáždění. Důvod výzvy byl podle něj ten, že se účastníci dopustili hrubé neslušnosti. V místě byla dvě shromáždění, ani jedno z nich podle Štiky nebylo oznámené. Štika uvedl, že by se věc mohla k přestupkové komisi městské části dostat odhadem za sedm až osm měsíců. Fyzickým osobám za daný přestupek podle Štiky hrozí pokuta až 15.000 korun.

Před budovou ráno stála dvacítka odpůrců na schodech do budovy. Sešli se na popud novináře Jakuba Patočky, který k tomu vyzval na sociální síti. Podle nich Křeček nemá kvalifikaci daný úřad spravovat, prezident jej proto neměl navrhnout a Sněmovna jej proto neměla zvolit. Na transparentech měli hesla jako "Křeček ombudsmanem, kozel zahradníkem," nebo "Stát, který nechrání práva svých menšin, je na cestě k fašismu". Podle ombudsmanových odpůrců se Křeček projevuje jako člověk, který nemá ponětí o mezinárodní shodě v pojetí lidských práv.

"Jsou momenty, kdy je zapotřebí říct dost. A jestliže se má stát šéfem této instituce, která má chránit občanská a lidská práva pán, který říká, že neví, co to je diskriminace, který šíří lži konspiračních webů placených z Ruska, tak to znamená, že společnost přestává být schopná formulovat a hájit svoji svoje základní ústavní priority," řekl ČTK Patočka, který byl mezi zajištěnými.

Podporovatelů Křečka bylo asi deset, zabrali místo na chodníku před budovou. Byli především z řad či příznivců hnutí Slušní lidé, kteří v květnu 2018 v brněnském divadle přerušili kontroverzní divadelní hru Naše násilí a vaše násilí. Křečkovi podporovatelé drželi v rukou cedule například s nápisem: "Vážený pane Křečku, přejeme vše nejlepší v nové práci ombudsmana."

Křečka zvolili ombudsmanem minulý týden poslanci, tento týden ve středu ve Sněmovně složil slib. Funkce v Brně se ujal dnes.