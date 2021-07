Odpovědnost za výroky o Kalouskovi nenese Babiš, ale premiér, tvrdí právník

Praha - Právník premiéra Andreje Babiše (ANO) dnes u soudu uvedl, že případnou odpovědnost za žalované výroky o bývalém poslanci Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) nenese Babiš jako soukromá osoba, ale předseda vlády, tedy stát. Zároveň trvá na tom, že se mu podařilo prokázat reálný základ Babišových výroků o tom, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a "zabil lidi cez padáky". Exposlanec požaduje omluvu.

Babiš pronesl sporné výroky na schůzi Poslanecké sněmovny před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD v roce 2018. Ve vyhrocené diskusi, kterou přenášela televize, také Kalouskovi tykal a označil ho za "ožralu" a "zloděje zlodějského". Poslanec předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí.

Premiér zastává stanovisko, že řekl pravdu, za kterou se omlouvat nebude. Okresní soud pro Prahu-západ mu sice loni omluvu přikázal, odvolací senát ale následně rozsudek zrušil a vrátil věc k podrobnějšímu dokazování. Babišův právník Jiří Urbánek přišel na dnešním jednání s tím, že Kalouskova žaloba by správně vůbec neměla směřovat na Babiše.

Argumentoval při tom únorovým rozhodnutím Ústavního soudu (ÚS) ve sporu ohledně výroků prezidenta Miloše Zemana o někdejším poradci úřadu vlády Zdeňku Šarapatkovi. Podle Urbánka ÚS stanovil, že u posuzování osobní odpovědnosti politika je zapotřebí zvážit kritérium času, místa i obsahu výroku. Právník zdůraznil, že Babiš byl v době výroků o Kalouskovi předsedou vlády, že slova padla ve Sněmovně a že měla souvislost s předmětem dané schůze.

"Byla to reakce na výrok žalobce (Kalouska), že žalovaný (Babiš) kňučí, fňuká, podvádí a že takové osobě nemůže vyslovit důvěru jako předsedovi vlády. Žalovaný pak v bezprostřední reakci mimo jiné připomněl kauzy žalobce. Tedy šlo o výroky předsedy vlády, ne o výroky občana," uvedl Urbánek.

Kalouskův právník Stanislav Balík s tímto závěrem nesouhlasí. "Výroky nikterak nesouvisely s projednávanou tematikou, tedy s hlasováním o důvěře vládě. Bylo to předneseno naprosto v osobní rovině, nelze to přičítat úřadu předsedy vlády," řekl. Podle něj Babiš způsobil Kalouskovi újmu na pověsti, protože výroky zakořenily ve společnosti a doprovázejí Kalouska i poté, co složil poslanecký mandát.

Urbánek na to podotkl, že se zmíněnými kauzami je Kalousek ve veřejném prostoru spojovaný přes 20 let. Balíkův apel na soud, aby rozhodl podle zásad slušnosti a dobrých mravů, odmítl. Upozornil na to, že exposlanec se o premiérovi vyjadřuje velmi vulgárně a že ho konkrétně označil za „mafiána, svini, arogantního kreténa, zloděje a tuneláře“. Kalousek se navíc podle Urbánka mohl bránit přímo na schůzi Sněmovny, což učinil.

"Není tedy důvod, aby soudní moc zasahovala do svobody projevu žalovaného (Babiše), a tím omezovala parlamentní debatu," uzavřel premiérův právní zástupce. Soud vynese rozsudek 28. července.

Babiš svými výroky narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany a na několik kontroverzních zakázek z té doby, mezi nimiž byl právě i nákup padáků VTP-100. V roce 1997 zahynul při seskoku s tímto padákem voják a armáda již poté padáky nevyužívala.