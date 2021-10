Odmítání očkování je jako řízení v opilosti, míní trenér Klopp

Liverpool - Odmítání vakcíny proti covidu-19 přirovnal trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp k řízení v opilosti. Podle německého kouče takoví lidé také ohrožují ostatní. Očkování podle německého kouče neznamená omezení osobní svobody.

Čtyřiapadesátiletý trenér uvedl, že se nechal očkovat, aby chránil lidi okolo a ne sebe. Podle něj je očkováno 99 procent jeho svěřenců a nikoho z nich nemusel přesvědčovat. Minulý týden britská média informovala, že jen sedm z 20 klubů Premier League má naočkovanou většinu hráčů.

"Když řeknu, že jsem očkován, ostatní lidé říkají: Jak mi můžeš říkat, že bych se měl nechat očkovat? Přitom je to trochu jako řízení pod vlivem alkoholu," řekl Klopp před dnešním zápasem s Manchesterem City.

"Asi všichni jsme se už dostali do situace, že jsme si dali jedno nebo dvě piva a říkali si, že pořád zvládneme řídit, ale podle zákona nesmíme, tak neřídíme. Ale tento zákon tu není proto, aby mě chránil, když vypiju dvě piva a chci řídit. Je to kvůli ochraně všech ostatních, protože jsem opilý. Ten zákon akceptujeme," konstatoval kouč, který vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i anglický titul.

Klopp nebere očkování jako omezení svobody. "Nechápu, proč by to mělo být omezení svobody, protože pokud ano, pak také zákaz pití a řízení je omezením svobody,“ řekl. "Nechal jsem se očkovat, protože se o sebe starám, ale ještě víc o všechny kolem sebe. Pokud ho (covid-19) dostanu a trpím: moje chyba. Pokud to dostanu a roznesu to na někoho jiného: moje chyba, ne jejich," dodal.