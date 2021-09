Odměny pěstounů vzrostou a kojenecké ústavy čeká rušení, schválil to Senát

Praha - Odměny pěstounů vzrostou a budou se odvíjet od minimální mzdy. Zvýší se také státní příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy. V podstatě zaniknou takzvané kojenecké ústavy, když do budoucna nebude možné s některými výjimkami umísťovat do ústavní péče nejmenší děti. Změny přinese novela o sociálně-právní ochraně dětí, kterou dnes schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Úprava předpokládá, že od roku 2025 nebudou moci být umisťovány do ústavní péče děti do tří let věku. Výjimka bude platit pro děti s těžkým zdravotním postižením a pro děti umísťované v sourozeneckých skupinách do školských dětských domovů. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se počet dětí v těchto ústavech postupně snižuje. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že změna by se aktuálně týkala 228 dětí. "Pobyt v ústavu znamená pro děti celoživotní negativní následky, neschopnost navázat citové vztahy," řekla.

Přechodných pěstounů pro děti v nouzi bylo v Česku podle údajů ministerstva na konci loňska 732. Jejich počet byl nejnižší za posledních pět let. Maláčová uvedla, že se nyní eviduje asi 150 žádostí o zařazení mezi přechodné pěstouny. "Pěstounská péče se významně posílí, to si slibujeme zejména od zvýšení odměňování," dodala.

Někteří senátoři poukazovali na to, že předloha obsahuje legislativní chyby. Zároveň ale většinou uváděli, že bude čas je opravit. Naopak podle Jiřího Oberfalzera (ODS) se nejedná o způsob, jakým by měla horní komora pracovat. O návrhu Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09 na zamítnutí novely už plénum nehlasovalo.

Výše odměn pěstounů bude záviset vedle minimální mzdy na počtu dětí, o něž pečují, a na jejich zdravotním stavu. V případě postižených dětí budou odměny vyšší. Základní odměna při péči o jedno zdravé dítě bude ve výši minimální mzdy. U pěstounů poskytujících péči na přechodnou dobu bude činit základní odměna 1,8násobek minimální mzdy.

Pokud o dítě pečují jeho příbuzní v takzvané nezprostředkované péči, místo pěstounské odměny budou podle schválené novely dostávat novou nezdaněnou dávku nazvanou příspěvek při pěstounské péči. Dávka se bude odvíjet od životního minima jednotlivce a její výše bude závislá také na tom, zda má příbuzný k dítěti vyživovací povinnost nebo zda je dítě tělesně postižené.

Například dlouhodobí pěstouni, kteří se starají o dvě děti bez zdravotního postižení, by při nynější minimální mzdě dostávali 22.800 korun hrubého měsíčně místo nynějších 18.000 korun hrubého, přechodní pěstouni pak 31.920 korun hrubého místo 20.000 korun hrubého. Nová dávka pro příbuzné by v případě dvou dětí činila 17.756 korun, v případě prarodičů 13.896 korun. Příspěvek na dítě pro klokánky a podobné azylové domy vzroste podle předlohy z 22.800 na 36.000 korun měsíčně.

Novela také předpokládá, že mladí dospělí, kteří odcházejí z dětských domovů, ústavních zařízení nebo z pěstounské péče, budou nově dostávat příspěvek při studiu 15.000 korun měsíčně. Stát by jim pak měl pomoci při hledání bydlení a zaměstnání. Předloha dále upravuje například souhlas orgánu sociálně-právní ochrany dětí s pobytem dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, předběžná opatření soudů o úpravu poměrů dítěte a nahlížení do spisů.