Odložené utkání Teplic s Mladou Boleslaví se odehraje v září

Praha - Odložené utkání 4. kola první fotbalové ligy mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví se odehraje ve středu 18. září od 18:00. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže. Původní termín byl 4. srpna. Zápas byl odložen kvůli problémům Středočechů s letadlem při cestě z odvety 2. předkola Evropské ligy z Kazachstánu.

Výprava se na začátku srpna po výhře 3:2 a postupu do dalšího kola měla vrátit do Čech v pátek nad ránem. Po 10 minutách ve vzduchu se však pilot menšího stroje společnosti Eastern Airways kvůli potížím s navigací musel vrátit do Šymkentu, kde tým nouzově přenocoval. Teplice následně vyšly Boleslavi vstříc s žádostí o odložení nedělního zápasu.

Středočeský celek se po postupu přes Šymkent utkal ve 3. předkole Evropské ligy s rumunským FCSB, bývalou Steauou Bukurešť, a po venkovní bezbrankové remíze a čtvrteční domácí porážce 0:1 z kvalifikace vypadl. Do základní skupiny Mladoboleslavští neprošli a odložené utkání v Teplicích sehrají v týdnu, kdy jsou na programu úvodní zápasy hlavní fáze evropských pohárů.