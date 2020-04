Odložená sezona formule 1 by mohla začít až v říjnu

Londýn - Vedení formule 1 se připravuje na variantu, že koronavirem narušená sezona odstartuje až v říjnu. V rozhovoru pro server BBC to prohlásil technický ředitel mistrovství světa Ross Brawn s tím, že by se ročník mohl protáhnout i do příštího roku.

Mistrovství světa mělo začít v polovině března, ale úvodní závod v Austrálii byl stejně jako Velká cena Monaka kvůli pandemii koronaviru zrušen. Sedm následujících Grand Prix bylo odloženo a podle provizorního kalendáře je nyní nejbližším závodem Velká cena Francie, která by se měla jet 28. června.

Vedení šampionátu, který potřebuje odjet minimálně osm závodů, aby byl považován za plnohodnotné mistrovství světa, se však připravuje i na možnost říjnového startu. "Plány pro zbytek sezony se mění každý den, situace je dynamická a nestabilní. Nejzazším termínem je pro nás říjen," řekl Brawn.

Formule 1 se však nevzdává naděje, že sezona odstartuje v červenci a stihne se odjet 19 závodů. "Proto také řešíme možnost natáhnout sezonu do příštího roku, pokud bychom museli skončit až v lednu," uvedl bývalý člen vedení stájí Benetton, Ferrari, Honda, Brawn a Mercedes.

"Připravujeme se na variantu, že se závody pojedou bez diváků. Členy stájí bychom testovali, zaručili bychom jim bezpečné prostředí a mohlo by se závodit. Není to ideální, ale lepší než nezávodit vůbec. Nesmíme zapomenout, že formuli u televizí sledují miliony diváků. A kdybychom dokázali sezonu rozjet, tak by to byl v současné krizi obrovský bonus," řekl Brawn.