Odklad plateb mýta zatím neplatí pro většinu dopravců

Praha - Odklad plateb mýtného o tři měsíce, které kvůli krizi umožnila vláda, zatím neplatí pro všechny dopravce. Vládní záměr není povinný pro vydavatele tankovacích karet, přes které platí mýto většina dopravců. Jejich vozidla tvoří až 60 procent všech zaregistrovaných aut. Správce mýta společnost CzechToll proto nyní jedná s vydavateli o dodatcích ke smlouvám, jasno by mělo být do konce dubna. ČTK to dnes sdělil mluvčí CzechTollu Miroslav Beneš. Provozovatelé tankovacích karet označují vládní záměr za technicky nedořešený. Obávají se, že na ně mohou přejít finanční potíže dopravců.

Prodloužení splatnosti faktur za mýtné je podle CzechTolli technicky připraveno. Dopravci, kteří jsou registrování přímo v systému mýta bez smlouvy s vydavatelem tankovacích karet, tak už dostávají faktury s prodlouženou splatností mýta na 90 dní. Takto je však registrováno pouze okolo 5500 vozidel.

Více než 270.000 aut je však v systému zaregistrováno přes provozovatele tankovacích karet. Ti za ně mýto platí státu a následně ho dopravcům fakturují. Odklad plateb těchto vydavatelů však není dořešený. "Pro vydavatele tankovacích karet není záměr odložit splatnost mýtného povinný, aktuálně proto řešíme potřebné dodatky ke smlouvám," řekl Beneš. Jasno o tom, kteří vydavatelé dodatky podepsali, by podle něj mělo být do konce dubna.

"Současné faktury zatím prodlouženou splatnost nemají a ani mít nemohou," uvedl ředitel jednoho z největší tuzemských provozovatelů služeb pro dopravce DKV Euro Service pro Česko a Slovensko Lukáš Ondráček. Odložení splatnosti mýta bez garancí státu podle něj není možné, protože na vydavatele se může přenést riziko, že nedostanou od některých klientů z řad dopravců, kteří se nyní potýkají s finančními problémy, platby za tři měsíce místo jednoho jako nyní. Potvrdil zároveň jednání s CzechTollem a dalšími institucemi spojenými s platbou mýta. Začátek odkladu plateb odhaduje až na 1. května.

Odklad plateb se vztahuje na dopravce, kteří mýto platí až následně za uplynulý měsíc. Další část dopravců platí mýto před jízdou, pro ně však odklady neplatí.

Vláda na konci března rozhodla o tříměsíčním odkladu plateb mýta, což jim mělo ulehčit od současných problémů kvůli koronavirové krizi. Velká část dopravců se nyní potýká s až polovičním výpadkem zakázek. Vláda také umožnila odklad úhrady silniční daně.