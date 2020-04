Odklad her vyjde MOV na stamiliony dolarů

Tokio - Mezinárodní olympijský výbor se bude po odložení olympijských her v Tokiu na příští rok podílet na zvýšených nákladech japonských pořadatelů stovkami milionů dolarů. Prezident MOV Thomas Bach to řekl listu Die Welt. Zároveň zdůraznil, že v případě pokračujících restriktivních opatření kvůli pandemii koronaviru už další odklad her nepřichází v úvahu.

Japonská média odhadla výši dodatečných nákladů na dvě až šest miliard dolarů. Podle Bacha nelze přesné číslo uvést, MOV je však každopádně připraven organizátorům finančně pomoci.

Bach o tom hovořil s japonským premiérem Šinzem Abem, než na konci března oznámili posunutí olympijských her o rok. "Shodli jsme se, že Japonsko bude dál pokrývat náklady podle smlouvy na rok 2020 a MOV se na tom bude podílet. Pro nás to znamená vydat navíc několik stovek milionů dolarů," řekl předseda olympijského hnutí.

Podle Bacha se rokovalo jen o odkladu her, o možnosti jejich zrušení nikdo nehovořil. "Zrušení by přitom pokryla pojistka, která se ale na odložení nevztahuje," upozornil Bach. "Každopádně to nebylo rozhodnutí, které by mohl MOV učinit sám. Potřebovali jsme souhlas pořadatelů a ujištění japonské vlády, že bude přípravy olympijských her nadále podporovat," dodal.

Olympijské hry v Tokiu se v příštím roce uskuteční od 23. července do 8. srpna. MOV je poprvé v historii odložil, důvodem byla pandemie koronaviru. V pátek se přitom šéf organizačního výboru Toširo Muto nechal slyšet, že vzhledem k nouzovému stavu v zemi nemusí stačit ani roční odklad. "Příští léto je nejzazším termínem. Pořadatelé i premiér Abe mi velmi jasně sdělili, že další odložení už nebude možné," konstatoval Bach, který musel v minulých dnech zrušit květnovou inspekční cestu do Tokia.