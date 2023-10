Odhady: Volby v Bavorsku a Hesensku vyhráli konzervativci

Volby do zemského sněmu v Hesensku, 8. října 2023, Offenbach.

Volby do zemského sněmu v Hesensku, 8. října 2023, Offenbach. ČTK/Andreas Arnold

Berlín - Zemské volby v Bavorsku a Hesensku dnes podle očekávání jasně vyhráli konzervativci, naopak sociální demokraté (SPD) spolkového kancléře Olafa Scholze skončili s dosud nejhorším výsledkem. Uvádí to odhady veřejnoprávních televizí ARD a ZDF zveřejněné po uzavření volebních místností. Podle odhadů si výrazně polepšila pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD), kterou televize Phoenix označila za skutečného vítěze voleb.

Bavorská konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU), která je sestrou celoněmecké Křesťanskodemokratické unie (CDU), získala podle odhadů okolo 37 procent. To je podobný výsledek jako před pěti lety, kdy obdržela 37,2 procenta hlasů. Svobodní voliči (FW), kteří nyní vládnou v koalici s CSU, mohou očekávat okolo 14 procent hlasů. Takovýto výsledek by znamenal, že konzervativní premiér Markus Söder bude moci s FW pokračovat ve vládě, jak obě strany ještě před volbami ohlásily.

"Bavorsko si zvolilo stabilitu," prohlásil Söder v projevu ke svým příznivcům. K výsledku, který může být nejhorší od roku 1950, řekl, že je s ohledem na současný turbulentní vývoj spokojený. Spokojený ale naopak není s úspěchem AfD. "Alternativa dostala příliš mnoho hlasů," dodal.

Do bavorského zemského sněmu se podle odhadů dostali také Zelení s asi 16 procenty, populisté z AfD s 15 procenty a SPD s 8,5 procentem. Zatímco pro SPD je nynější výsledek historicky nejhorší, AfD si oproti volbám v roce 2018 připsala 4,8 procentního bodu. Podobně úspěšní byli populisté i v sousedním Hesensku, kde by mohli získat 16 procent, což by bylo o takřka tři procentní body více než před pěti lety.

V Hesensku je podle odhadů nejsilnější CDU premiéra Borise Rheina s až 35,5 procenta. Naopak SPD, kterou do souboje vedla spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová, skončila s 16 procenty s dosud nejhorším výsledkem. Do zemského sněmu v Hesensku se zřejmě dostanou ještě Zelení s 15,5 procentem a svobodní liberální demokraté (FDP) s pěti procenty.

"Je to neuvěřitelný den pro hesenskou CDU," řekl premiér Rhein. "Voliči v Hesensku udělili CDU jasný vládní mandát. Jasně řekli, že chtějí vládu CDU. Zvolili si tím stabilitu a obnovu," uvedl. Prohlásil, že za CDU vládní mandát přijímá a sestaví vládu, která bude zastupovat střed společnosti. Jednat chce se všemi demokratickými stranami, což přímo vylučuje AfD. Tuto stranu CDU považuje za krajně pravicovou.

Faeserová, jejíž osud ve spolkové vládě by po špatném výsledku mohl být nejistý, neskrývala zklamání. "Čelili jsme silnému protivětru, což jsme viděli už v předvolebních průzkumech. Výsledek tak není zcela překvapující, přesto je velkým zklamáním," řekla.

AfD, která si v zemských volbách značně polepšila a která má nakročeno stát se v Bavorsku i Hesensku druhou největší politickou silou, slaví. Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová úspěch zdůvodnila tím, že se rok od roku daří přesvědčovat více lidí o správnosti stranické politiky. "Dnes strany vládní koalice dostaly účet za svou katastrofální politiku," řekla o špatném výsledku SPD a FDP. Tyto dvě strany společně se Zelenými tvoří celoněmeckou vládu.