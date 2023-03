Odermatt vyhrál obří slalom ve finále SP a překonal Maierův bodový rekord

Soldeu (Andorra) - Švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál obří slalom ve finále Světového poháru v Soldeu a se ziskem 2042 bodů v sezoně překonal rekord Hermanna Maiera z roku 2000. Maximum bývalé rakouské hvězdy vylepšil o 42 bodů.

Pětadvacetiletý Odermatt v Andoře jen potvrdil oslnivou formu z končícího ročníku. V něm si s předstihem zajistil obhajobu celkového prvenství v seriálu, navíc získal malé křišťálové glóby za obří slalom a super-G. Obě disciplíny rovněž ovládl na mistrovství světa.

Dnes za vítězstvím vykročil nejrychlejším časem v prvním kole, ve druhém byl lepší pouze Švýcar Thomas Tumler, jenž nakonec obsadil pátou příčku. Odermatt vyhrál s náskokem dvou sekund před Henrikem Kristoffersenem z Norska, třetí skončil Marco Schwarz z Rakouska.

"Nebylo to dneska snadné, protože jsem kvůli tomu rekordu byl zase nervózní," citovala Odermatta agentura AP. "Ale nakonec z toho je další výhra, navíc o dvě sekundy," dodal Švýcar, kterému by k překonání mužského maxima stačila i třetí příčka.

Absolutní rekord v počtu bodů v jedné sezoně Světového poháru patří bývalé slovinské lyžařce Tině Mazeové. Dvojnásobná olympijská vítězka a čtyřnásobná světová šampionka v roce 2013 získala velký glóbus za 2414 bodů.

Odermatt se za překonání rekordu Maierovi v televizním rozhovoru omluvil. "Promiň, Hermanne. Sice jsem v posledních dnech říkal, že to jsou jen čísla, ale jak se závod blížil, cítil jsem tlak. Bylo mi jasné, že to pro mě znamená víc, než jsem dával najevo," prohlásil.

Maier už dřív uvedl, že Odermattovi překonání rekordu přeje. "Navíc ještě ani nedosáhl na vrchol výkonnosti. Pořád se může zlepšovat, zejména ve sjezdu," napsal padesátiletý Rakušan na svém webu.

V sezoně si Odermatt připsal sedmé vítězství v obřím slalomu. Celkově třináctým úspěchem v ročníku vyrovnal rekord, o který se dosud dělili Ingemar Stenmark (13 výher zaznamenal v sezoně 1978/79), Maier (2000/01) a Marcel Hirscher (2017/18).

Sezonu Světového poháru uzavře v neděli v Soldeu slalom, v něm však Odermatt nestartuje.

Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:19,64 (1:07,86+1:11,78), 2. Kristoffersen (Nor.) -2,11 (1:09,56+1:12,19), 3. Schwarz (Rak.) -2,29 (1:10,08+1:11,85), 4. Braathen (Nor.) -2,38 (1:09,00+1:13,02), 5. Tumler (Švýc.) -2,56 (1:10,55+1:11,65), 6. Windingstad (Nor.) -2,60 (1:09,55+1:12,69).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Odermatt 840, 2. Kristoffersen 660, 3. Kranjec (Slovin.) 464, 4. Schwarz 449, 5. Pinturault (Fr.) 409, 6. Meillard (Švýc.) 406.

Průběžné pořadí SP (po 37 z 38 závodů): 1. Odermatt 2042, 2. Kilde (Nor.) 1340, 3. Kristoffersen 1094, 4. Kriechmayr (Rak.) 953, 5. Braathen 874, 6. Meillard 857, ...137. Zabystřan (ČR) 12.