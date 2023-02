Odermatt vyhrál na MS po sjezdu i obří slalom, Češi vypadli v prvním kole

Courchevel (Francie) - Olympijský vítěz Marco Odermatt vyhrál na mistrovství světa ve Francii po sjezdu i obří slalom. V součtu obou jízd porazil o 32 setin sekundy švýcarského krajana Loica Meillarda. Jako první účastník MS v Courchevelu a Méribelu má dvě zlaté medaile. Na třetí místo klesl vítěz prvního kola Rakušan Marco Schwarz. Čeští lyžaři Jan Zabystřan a Filip Forejtek nedokončili první kolo.

Odermatt v tomto ročníku Světového poháru vyhrál čtyři z pěti obřích slalomů, do kterých nastoupil. Na mimořádně dlouhé a ledovaté trati ale v úvodním kole roli favorita nepotvrdil. Vinou chyby v prudké pasáži a horšího závěru ztrácel 58 setin na obhájce bronzové medaile Schwarze. Nikdo jiný ho ale neporazil, takže do druhé jízdy vyrazil jako předposlední.

Znovu nebyl nejrychlejší, ale díky náskoku z prvního kola uhájil vedení před krajanem Meillardem. Oba čekali, co předvede Schwarz, který mohl pro Rakousko získat první zlato na tomto šampionátu. V úvodní části rakouský závodník ještě držel vedení, ale pak udělal několik chyb a měl až osmnáctý čas. Znamenalo to propad na třetí příčku. Sice získal sedmou světovou medaili, ale jeho jediným titulem zůstal předloňský triumf v kombinaci.

"Vlastně jsem ani nečekal, že vyhraju. Marco zajel v prvním kole výborně. Ve druhém ale udělal pár chyb a to mi pomohlo ke zlatu," konstatoval Odermatt. V cíli si užíval bouřlivé ovace fanoušků, kteří skandovali jeho přezdívku "Odi, Odi!". "Je to úžasné. Je tu tolik skvělých švýcarských fanoušků, moje rodina, kamarádi. Emoce po sjezdu ale byly asi větší, bylo to překvapení pro mne i pro všechny ostatní. Dneska to bylo snazší, protože jsem už věděl, že mám v hotelu na pokoji jednu medaili," dodal.

Schwarz nakonec na Odermatta ztratil čtyři desetiny. "Celkově jsem spokojený. Ve druhém kole jsem udělal několik chyb, které si na této úrovni nemůžete dovolit," uznal Rakušan. "Tlak byl větší než obvykle. Naposledy jsem byl po prvním kole ve vedení někdy před dvěma lety, takže jsem byl trochu nervózní. Snažil jsem se udržet soustředění a zvládl to slušně. Odi dominuje obřímu slalomu už dva roky, to musíme prostě uznat," dodal.

Díky nejrychlejšímu času druhého kola se před něj dostal také Meillard, jenž se vyšvihl ke stříbru ze čtvrté příčky. Po dvou bronzech z MS 2021 šestadvacetiletý Švýcar zaznamenal největší úspěch na MS. Druhé kolo výrazně pokazil průběžně třetí Žan Kranjec ze Slovinska a skončil šestý.

Další výpadek na tomto MS postihl Zabystřana, který spadl krátce po prvním mezičase. Stejně jako v kombinačním slalomu a super-G se do cíle nedostal. Vzápětí kolem něj projel se startovním číslem 42 Forejtek, ale v dalším úseku se nevešel do branky a i pro něj závod předčasně skončil.

MS ve sjezdovém lyžování v Courchevelu: Muži - obří slalom: 1. Odermatt 2:34,08 (1:20,05+1:14,03), 2. Meillard (oba Švýc.) -0,32 (1:20,60+1:13,80), 3. Schwarz -0,40 (1:19,47+1:15,01), 4. Brennsteiner (oba Rak.) -0,76 (1:20,84+1:14,00), 5. Kristoffersen (Nor.) -0,96 (1:20,88+1:14,16), 6. Kranjec (Slovin.) -1,34 (1:20,23+1:15,19), ...Zabystřan, Forejtek (oba ČR) oba nedokončili 1. kolo.