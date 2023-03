Odebrání akreditace Mendelově univerzitě pro doktorské ekonomické programy je pravomocné

Praha/Brno - Rozhodnutí rady Národního akreditačního úřadu (NAÚ) o odebrání institucionální akreditace Mendelově univerzitě v Brně pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách je pravomocné, řekl dnes ČTK tajemník NAÚ Jiří Smrčka. Univerzita se podle něj proti tomuto rozhodnutí úřadu neodvolala. Vysoká škola ale podala odvolání proti tomu, že na své provozně ekonomické fakultě (PEF) nemůže uskutečňovat doktorské studijní programy ekonomika a management v českém a anglickém jazyce, uvedl Smrčka.

"Mendelova univerzita v Brně podala odvolání proti rozhodnutí ohledně zrušení dvou doktorských studijních programů ekonomika a management. Nyní bude rada NAÚ posuzovat, zda jsou námitky univerzity vůči rozhodnutí úřadu validní," informoval tajemník NAÚ. Doplnil, že by rada měla o situaci na Mendelově univerzitě jednat na svém zasedání v dubnu. V případě, že bude rada NAÚ na svém rozhodnutí trvat, bude zrušení dvou doktorských programů projednávat přezkumná komise NAÚ. Podle informací na webu úřadu je zasedání radních plánováno na 12. a 13. dubna.

Právní moci tak zatím nabylo rozhodnutí rady NAÚ o odebrání institucionální akreditace univerzitě, které úřad poprvé vydal v květnu loňského roku a letos v lednu po odvolání vysoké školy potvrdil. Toto rozhodnutí se podle tajemníka úřadu nedotkne současných studentů ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů. O odebrání institucionální akreditace univerzitě rozhodla rada NAÚ podle svého předsedy Roberta Plagy na základě zjištěných pochybeních a toho, že Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity nedokázala na dříve objevené chyby náležitě zareagovat.

Mendelova univerzita je podle Plagy první českou vysokou školou, kde se úřad odebráním institucionální akreditace zabýval. Takzvaná institucionální akreditace vysoké škole umožňuje, aby sama rozhodovala o vzniku, zrušení a úpravách studijních programů. Zavedla ji novela vysokoškolského zákona schválená v roce 2016, první školy tuto akreditaci získaly v roce 2018. Pokud ji nemají, žádají o rozhodnutí o studijních programech NAÚ.

Podle mluvčí univerzity Terezy Pospíchalové institucionální akreditace umožňuje akreditovat nové studijní programy samostatně v rámci univerzity. "Po odnětí institucionální akreditace pro ekonomické doktorské obory tedy bude univerzita nové ekonomické doktorské studijní programy akreditovat opět u Národního akreditačního úřadu. Tedy stejně jako tomu bylo v minulosti. Jiných oblastí vzdělávání a typů studijních programů se toto rozhodnutí netýká," uvedla Pospíchalová. Dodala, že o institucionální akreditaci je možné žádat pět let po nabytí právní moci.

O zrušení dvou doktorských programů na PEF, proti kterému se Mendelova univerzita odvolala, rozhodla Rada NAÚ v lednu. Problém na fakultě byl podle Plagy v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a také ve využívání zprostředkovatelských agentur. Pokud by tato část rozhodnutí nabyla právní moci, univerzita by už podle Plagy neměla možnost uskutečňovat studijní program a musela by řešit přechod studentů do jiných studijních programů. Univerzita chce odvoláním rozhodnutí zvrátit. "Naší hlavní snahou je nyní zajistit možnost stávajícím studentům na univerzitě v dotčených programech dostudovat," řekla Pospíchalová.

Plaga v lednu avizoval, že NAÚ zahájí na Mendelově univerzitě další kontrolu, která by měla být zaměřená na systém řízení kvality a trvat nejméně po celou polovinu roku. Smrčka dnes ČTK řekl, že se kontrola připravuje a bude zahájena v tomto roce.