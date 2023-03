Ode dneška opět je přímé letecké spojení mezi Prahou a Soulem

Praha - Přímé letecké spojení Prahy s jihokorejským Soulem se dnes obnovilo. První let přistál na pražském letišti před 17:00. Provoz linky zajišťuje společnost Korean Air. Naposledy se z Prahy do Soulu létalo v březnu 2020, tedy před epidemií covidu-19. Linka fungovala od května 2004. ČTK o tom informovala mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Linka bude v provozu třikrát týdně, v pondělí, středu a pátek, s možností přidat čtvrtý let podle vývoje poptávky v letní sezoně. Korean Air na linku nasadila letoun Boeing 777-300ER s kapacitou 291 sedadel. Nejlevnější zpáteční letenka se dnes na webu dopravce dala pořídit za 20.000 korun, a to na srpnové termíny. Na červenec byla nejlevnější letenka za 31.000 korun.

Do Soulu měli z Prahy odletět první cestující dnes vpodvečer. Cesta by měla trvat zhruba 11 hodin, plánovaný přílet do Jižní Koreje je v úterý ve 13:00 místního času. Dnešní let v opačném směru - ze Soulu do Prahy - byl zcela zaplněný a trval o hodinu a půl déle, kvůli nutnosti obletět sankcionované ruské území.

"Jde o důležitý milník nejen na cestě k obnově provozu a návratu k číslům z roku 2019, ale také v rámci budování sítě přímých linek do Asie. Korea se řadí k trhům s nejvyšší poptávkou z regionu Asie," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Mezi Prahou a Soulem cestovalo v předcovidovém roce 2019 přes 190.000 cestujících v obou směrech. Turisté z Asie jsou pro český cestovní ruch klíčoví, protože utrácejí hodně peněz. Jejich průměrná denní útrata se pohybuje kolem 4000 korun, řekl ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

Novinkou letošní letní sezony bude přímé spojení z Prahy do tchajwanské Tchaj-peje. Linka zahájí provoz 18. července. V květnu se pak do Prahy vrátí přímý spoj do New Yorku, který bude létat do konce září.

Z Letiště Praha bude letos létat do 152 destinací, což je o pět víc než loni. "Letiště Praha by za celý rok mohlo odbavit přes 13 milionů cestujících. Zatím evidujeme vyšší poptávku po výjezdovém cestovním ruchu do typicky dovolenkových destinací," řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

V minulém roce letiště odbavilo 10,7 milionu cestujících, což však bylo stále pod úrovní čísel z roku 2019. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů.