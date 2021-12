Ode dneška mohou řidiči využívat nový úsek D35 na Pardubicku

Časy (Pardubicko) - Ředitelství silnic a dálnic otevřelo úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy na Pardubicku. Jeho výstavba začala v březnu 2019. Úsek navazuje na třípatrovou křižovatku v Opatovicích, která byla dokončena v roce 2015.

Nová část dálnice je dlouhá 12,6 kilometru. Zahrnuje víc než kilometrovou estakádu přes záplavové území Labe. Kromě mostů jsou její součástí dvě mimoúrovňové křižovatky Rokytno a Časy, na trase jsou i čtyři okružní křižovatky. Úsek umožní sjet ve směru od Prahy z dálnice D11 do Opatovic a pokračovat dál na Moravu, aniž by řidič museli zajíždět do Hradce Králové nebo Pardubic.

Stavba Opatovice nad Labem - Časy byla vysoutěžena za 3,389 miliardy korun bez DPH. Nakonec bude o něco dražší. "Došlo k mírnému prodražení stavby, zatím nemáme finální cenu, protože se stavba ještě bude dokončovat v příštím roce. V tuto chvíli odhadujeme, že navýšení bude 400 nebo 450 milionů korun bez DPH, takže nárůst bude necelých deset procent," řekl ČTK generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Vyšší cena je také ovlivněna urychlením výstavby části dálnice, aby po ní řidiči mohli jezdit už v zimě. Původně měla být dokončena až na jaře 2022.

Podobně vzroste i cena navazujícího úseku Časy - Ostrov. Podle Mátla to způsobily zvláště problémy s mostem nad železničním koridorem u Uherska na Pardubicku, kde byl na konci října zjištěn pokles části konstrukce. Příčinou byl nevhodně navržený montážní prostředek. Stavbaři proto museli změnit technické řešení, které bude nákladnější. Na financování výstavby D35 Ředitelství silnic a dálnic využívá evropské dotace.

Dálnice D35 bude tvořit alternativu k přetížené dálnici D1. Do konce příštího roku má být otevřen další úsek Časy - Ostrov. Celá D35 má být hotova v roce 2028. V Pardubickém kraji zbývá postavit ještě sedm úseků.