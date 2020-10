Ode dneška kvůli covidu platí omezení pohybu, obchodu i služeb

Praha - Od dnešního rána začínají v Česku kvůli šíření nemoci covid-19 platit plošná omezení pohybu, obchodu i služeb. Lidé mají od 06:00 omezit na minimum pohyb a setkávání s ostatními, vyjma cest do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou. Zavřeny mají být všechny maloobchodní prodejny kromě obchodů se základním sortimentem, třeba potravinami či léky, a dalším vybraným zbožím. Nebude fungovat ani většina služeb. Opatření potrvají do konce nouzového stavu 3. listopadu.

Omezení volného pohybu lidí je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nejúčinnější formou prevence šíření koronaviru. Pokud by pohyb nebyl omezen, nestačila by podle jeho středečního vyjádření kapacita zdravotnického systému. Kromě nejnutnějších cest ale mohou lidé vyrazit podle ministra třeba také do přírody či na chaty. Setkat se však mohou nově pouze dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Nakoupit budou od dneška lidé moci jen základní zboží. I ve velkých nákupních centrech budou otevřeny pouze prodejny potravin, drogerie nebo lékárny. Výjimku z uzavření obchodů mají ještě prodejny pohonných hmot, krmiv a potřeb pro zvířata, brýlí nebo novin a časopisů. Z uzavření služeb dostaly od vlády výjimku zase autoservisy, výdejny zásilek, květinářství, galanterie či servisy elektroniky a domácích spotřebičů.

Nynější opatření podle Prymuly začnou účinkovat za dva až tři týdny. Ministr ve středu uvedl, že dosavadní opatření dostatečně nefungovala. Jen během tohoto týdne se ale seznam vládních opatření proti koronaviru změnil už potřetí. V pondělí začalo platit nové omezení počtu účastníků svateb a pohřbů, ve středu zase povinné nošení roušek i venku a dnes rozsáhlá omezení pohybu, obchodu a služeb. Kromě toho jsou už od minulého týdne zavřené školy, restaurace, divadla, kina a muzea a již dříve se zavřely třeba také zoo.