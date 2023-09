Odčinili jsme Albánii a zvýšili si sebevědomí, řekl Chytil po remíze v Maďarsku

Budapešť - Čeští fotbalisté podle útočníka Mojmíra Chytila remízou 1:1 v přípravě v Maďarsku odčinili čtvrteční domácí výsledek 1:1 s Albánií v kvalifikaci mistrovství Evropy a zvedli si sebevědomí před říjnovým reprezentačním srazem. Autor asistence na gól Václava Jurečky si v rozhovoru s novináři pochvaloval atmosféru v budapešťské Puskás Areně, kam přišlo téměř 55 tisíc diváků.

"Remíza s Albánií nás mrzí. Tímhle zápasem jsme to chtěli odčinit a ukázat fanouškům, že jsme fotbal hrát nezapomněli. Myslím, že jsme to v určitých pasážích zápasu ukázali. Samozřejmě všechno se nepovede, ale myslím, že jsme to odčinili. Výkon měl už nějaké parametry," uvedl Chytil.

"Tuhle remízu víceméně bereme. Řekli jsme si před dnešním zápasem, že příští sraz začíná už teď a pojďme si udělat sebevědomí. To se nám povedlo, ale musíme to přinést do příštího srazu a udělat víc bodů," doplnil čtyřiadvacetiletý útočník.

Krátce po úvodní brance Rolanda Sallaie připravil ideální střeleckou pozici pro slávistického spoluhráče Jurečku, jenž v 63. minutě zaznamenal premiérový gól za národní tým. "Šel jsem do souboje s obránce a dostal se před něj. Potom byl gólman hodně blízko. Viděl jsem periferně Vencu, že je tam sám, tak jsem mu to hlavou přistrčil. Naštěstí obránce do toho nějak nestrčil nohu a Venca to uklidil," popsal Chytil.

"Už jsme si na sebe nějak zvykli a automatismy tam samozřejmě jsou, co po nás chce trenér (Jindřich Trpišovský) ve Slavii. Plus jsme se řídili pokyny od kouče (Jaroslava Šilhavého) tady. Docela nám to šlo," doplnil olomoucký odchovanec.

Atmosféra v Puskás Areně na něj udělala velký dojem. "Fantastické. Před takovou kulisou jsem ještě nehrál. Předčilo to i zápas s reprezentací v Turecku. Byl jsem z toho úplně nadšený," prohlásil odchovanec Olomouce, kterému se líbilo, že utkání bylo místy hodně vyhrocené. "Já to mám rád, lepší, než kdyby to bylo moc kamarádské. Hrajeme fotbal, musí to být válka. Škoda, že jsme ji nevyhráli," podotkl Chytil.

Mrzelo ho, že ve 25. minutě po přihrávce Adama Hložka v nadějné pozici zakončil jen slabě doprostřed branky. "Byl jsem hodně vytočený a trefil to doprostřed. Hložan to tam dával skvěle, moje chyba, měl jsem to trefit líp," dodal hráč s osmi reprezentačními starty a čtyřmi góly.