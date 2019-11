Odchyt pelikánů v Liberci urychlilo použití čtyř loděk

Liberec - Liberečtí zoologové z jezírka za necelou hodinu odchytili 20 pelikánů bílých a skvrnozobých a přemístili je do zimoviště v areálu zoo. Obvykle při odchytu používali v posledních letech dva kajaky, letos měli čtyři, což odchyt urychlilo. ČTK to řekl kurátor ptáků v liberecké zoo Jan Hanel.

"Bylo to hodně rychlé. Hned v první várce jsme chytili většinu a jen tři zůstali, z toho dva létaví. A nikomu se nic nestalo, ošetřovatelům ani pelikánům," podotkl Hanel. Pelikány na vodní ploše, která má na délku zhruba čtvrt kilometru, odchytávají liberečtí zoologové každý podzim. Taktiku odchytu v Liberci postupně vylepšují, jako účinné se již několik let ukazuje nasazení loděk.

"Ve vodě se nedají pelikáni chytat a lidé s kajaky je natlačí ven na břeh, kde už to jde," uvedl Hanel. Ptáky chytají zoologové holýma rukama, aby jim nezlomili křídlo nebo nohu. Zároveň musejí být opatrní, aby je ptáci neklovli silnými a špičatými zobáky, které používají k obraně.

V zimovišti stráví opeřenci celou zimu, zpět na jezírko se vrátí asi v dubnu. "V zimovišti musejí být, protože jde o ptáky, co nežijí v našich podmínkách a zimu by nepřežili. Jak jsou přes den minusové teploty, tak jim to nedělá dobře, na to není jejich organismus připravený," uvedl Hanel.

Druhým důvodem pro přemístění pelikánů do zimoviště podle Hanela je to, že tito opeřenci přes zimu hnízdí. "Proto je chytáme první týden v listopadu, aby počátkem prosince mohli začít hnízdit," dodal. Mláďata by se měla vylíhnout na začátku příštího roku. Liberecká zoo má pelikány bílé od roku 1975 a před pěti lety začala i s chovem kriticky ohroženého pelikána skvrnozobého.