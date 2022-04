Odbory: Výroba ve Škoda Auto by se mohla do června stabilizovat

Mladá Boleslav - Výroba v automobilce Škoda Auto by se mohla do června stabilizovat, na podzim se možná vrátí přesčasové směny. Škoda letos zatím přišla kvůli chybějícím dílům o více než 100.000 aut oproti plánům, uvedl dnes týdeník Škodovácký odborář. Prozatím se však výroba potýká nadále se složitou situací ohledně nedostatků dílů do výroby, zejména čipů a v poslední době také kabelových svazků.

Pozitivní vyhlídky jsou podle odborů důležité pro zajištění výdělků a budoucnosti pracovních míst. Ve výrobních ztrátách je kromě samotných aut také produkce na převodovkách a v dalších komponentech. V některých provozech se nadále ruší část směn. Situace se ale lepší, například závod Vrchlabí bude v příštím týdnu prakticky zcela bez omezení.

Kvůli nedostatku polovodičů a pandemii koronaviru automobilka loni zákazníkům na celém světě dodala 878.200 vozů, což bylo o 12,6 procenta meziročně méně. Nedostatek čipů způsobil, že Škoda nevyrobila 280.000 aut.

Automobilka Škoda Auto loni zvýšila nekonsolidovaný čistý zisk o 48 procent na 22,41 miliardy korun. Nekonsolidované tržby se snížily o 0,4 procenta na 422,6 miliardy Kč. Letos očekává automobilka značné zatížení provozní činnosti v důsledku války na Ukrajině a výpadků v dodávkách některých dílů.