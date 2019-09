Odbory vítají prodloužení diskusí o platech o týden

Ilustrační foto - Pražská konference 15 let v EU - Příběh české ekonomiky, na snímku předseda ČMKOS Josef Středula.

Ilustrační foto - Pražská konference 15 let v EU - Příběh české ekonomiky, na snímku předseda ČMKOS Josef Středula. CEBRE/Tomáš Hartman

Praha - Tripartita se místo dneška sejde v pondělí 16. září. Premiér Andrej Babiš (ANO) zrušení termínu vysvětlil dnešním programem vlády a navazující schůzkou koaličních partnerů. Odborový předák Josef Středula změnu uvítal jako možnost o týden prodloužit jednání o růstu platů ve veřejné sféře pro příští rok. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů ČTK řekl, že odbory o zrušení dnešního jednání se zaměstnavateli a zástupci vlády žádaly, aby se prostor pro jednání o platech vytvořil.

"Určitě jednání o platech bude, cíl je, aby dohoda byla hotova do 16. září. To znamená, aby vláda na jednání o státním rozpočtu mohla už mít kompletní dohodu o platech," řekl Středula. Sociální partneři se podle něj sejdou příští pondělí dopoledne k jednání o rozpočtu, jehož součástí budou i platy.

Platy ve veřejné správě a službách by se podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) měly zvednout aspoň o 5,2 procenta. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) počítá s tříprocentním přidáním. Pracuje i s návrhem růstu platů nikoli percentuálně, ale stejnou částkou pro všechny. Odborová konfederace žádá zvýšení o osm, deset a 15 procent podle profesí, odborová asociace by přidala všem 1500 korun.

Odbory chtějí od ledna zvýšit minimální mzdu o 1650 korun na 15.000, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Maláčová (ČSSD) navrhuje 1350 korun.

Tripartita o růstu platů jednala už před prázdninami. Shodu tehdy nenašla. Odboroví předáci si stěžovali na to, že s nimi vláda o navýšení výdělků nevyjednávala jako v minulých letech a k debatě přizvala rovnou i podnikatele. Ti záměr ministryně financí podpořili.

Konfederace odborových svazů požaduje pro učitele 15 procent, pro neučitelské profese a zdravotníky deset procent a pro ostatní osm procent navíc, a to do tarifů, ne do odměn. Usiluje také o zrušení nejnižší platové tabulky pro nejhůř odměňované. Asociace samostatných odborů (ASO) naopak navrhuje přidat všem stejně bez ohledu na jejich pozici, vzdělání a praxi.

Ve veřejném sektoru pracovalo na konci loňska 640.700 lidí - učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se zvedl o 10,8 procenta.