Odbory: Ve hře o šéfa automobilky Škoda Auto je devět uchazečů

Mladá Boleslav - Ve hře o post předsedy představenstva automobilky Škoda Auto je devět uchazečů. Uvedl to dnes týdeník Škodovácký odborář. V sídle koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu by se dnes mělo konat jednání právě o novém šéfovi Škody. Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer odejde k 1. červenci do vedení značky Volkswagen.

Na jednání do Wolfsburgu zamířil i předseda podnikové rady automobilky Škoda Auto Jaroslav Povšík. "Mohu jen prozradit, že ve hře je devět uchazečů," uvedl Povšík. Schäfer do čela české automobilky přišel 3. srpna 2020, z funkce tak odejde po téměř dvouletém působení. Kdo Schäfera v českém podniku nahradí, koncern nesdělil.

Schäfer bude působit ve funkci předsedy představenstva značky Volkswagen ve Wolfsburgu. Povšík podle svého dřívějšího vyjádření nehodlá do vedení společnosti pustit člověka, který bude proti Škodě Auto a bude slabý. "Nevezmeme člověka, který bude proti Škodě, a nevezmeme člověka, který bude slabý. To si pohlídám," řekl ČTK již dříve Povšík.

Dosavadní šéf VW Ralf Brandstätter od srpna převezme aktivity Volkswagenu v Číně. Změny dozorčí rada vysvětlila nezbytností zefektivnit chod společnosti tak, aby byla připravena na výzvy nadcházejících let, což je především elektrifikace aut a digitalizace.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala v loňském roce celosvětově 878.200 vozů. Meziročně jde o pokles o 126.600 aut. Důvodem poklesu je pandemie koronaviru i krize s nedostatkem čipů do palubní elektroniky.