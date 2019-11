Odbory: Školská stávka kvůli platům má být ve středu příští týden

Olomouc - Ve středu 6. listopadu bude celodenní stávka učitelů kvůli nesouhlasu s výsledky vyjednávání o růstu platů. Školy by měly zůstat zavřené. Ty, které nebudou, by měly mít omezený provoz. Vzhledem k podpoře stávky z regionů o tom dnes rozhodlo vedení školských odborů. ČTK to řekla místopředsedkyně odborů Markéta Seidlová.

Odbory nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů učitelů o osm procent, na kterém se tento týden domluvili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO). Odboráři požadovali navýšení tarifů o deset procent, od konce září jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti.

Školské odbory podle Seidlové dnes poslali ředitelům a ředitelkám škol dopis, ve kterém je o stávce informují. Na pondělí přichystali briefing, na kterém chtějí novináře seznámit s detaily k podobě stávky.