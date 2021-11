Odbory: Škoda Auto bude vyrábět nejméně do konce listopadu

Mladá Boleslav - Automobilka Škoda Auto bude podle odborů vyrábět nejméně do konce listopadu každý den. Podařilo se částečně obnovit dodávky čipů z Malajsie, uvedl dnes týdeník Škodovácký odborář. Výroba ve Škoda Auto byla po dvoutýdenní odstávce obnovena v noci z neděle na pondělí.

"Výhled do konce listopadu je velmi pozitivní. Vyrábět by se mělo každý den také ve 46. kalendářním týdnu, samozřejmě s výjimkou státního svátku Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu, který letos připadá na středu," uvedly odbory.

Během odstávky byla řada zaměstnanců v práci, zejména na zpracování nedokončených vozů, do nichž se montovaly chybějící čipy a další elektronická zařízení. "Cílem je do konce roku snížit počty nedokončených vozů na co nejmenší počet. Během odstávky se podařilo počty nedokončených vozů výrazně redukovat, viditelně ubyly i na odstavných plochách. Zároveň se pracovalo na údržbách zařízení a technologií a pochopitelně na dříve zahájených investicích," uvedly odbory.

Zaměstnanci automobilky Škoda Auto zůstali doma za 80 procent průměrného platu, do kterého spadají například i mimořádné roční bonusy. Náhrada mzdy tak zhruba odpovídá dennímu výdělku. Náhradu mzdy dostávali také agenturní zaměstnanci.

Automobilka již dříve avizovala, že kvůli kritickému nedostatku je ohrožena výroba nových automobilů pravděpodobně až do konce roku. Hrozilo tak výrazné omezení nebo kompletní zastavení výroby.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.