Odbory se shodly na krocích kvůli růstu platů, jsou připraveny k protestům

Praha - Odboroví předáci se dnes dohodli na krocích, které odbory veřejného sektoru podniknou na podporu svých požadavků na růst platů. Odborové svazy jsou připraveny uspořádat protesty, a to už do začátku září. Postupovat budou společně a jednotně. ČTK a České televizi to dnes řekli šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a šéf svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Podobu kroků či protestních akcí nechtěli ale přiblížit.

Odbory požadují kvůli inflaci navýšení platů ještě letos. S vládou se na tom nedohodly. Kabinet počítá od září jen s desetiprocentním růstem základu u zmrazených výdělků, ale ne ve státní službě. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by to mělo stát 2,2 miliardy korun. Od ledna pak mají tarify vzrůst o desetinu hasičům, policistům a vojákům. Ostatní by mohli dostat pět procent navíc. Jednání by měla pokračovat po zveřejnění srpnové predikce vývoje ekonomiky.

"Lidé jsou rozezleni. Vadí jim přístup vlády. Dokonce jim vadí i to, jakým způsobem se selektuje (přidání jednotlivým profesím)... My se teď soustředíme na jednání, které bude po zveřejnění predikce na rok 2023. Jsme dohodnuti na společných krocích, které budeme realizovat," uvedl Středula.

Postup odborů nechtěl přiblížit. Řekl ale, že by se některé kroky mohly podniknout ještě do začátku září. "Pokud se nedohodneme (s vládou), budou protestní akce. Nebudeme je zveřejňovat, protože náš cíl je dohodnout se," řekl předák ČMKOS. Poukazuje na dohodu odborářů a vlády na Slovensku na postupném dvojím přidání o deset a sedm procent. Bednář dodal, že svazy budou postupovat jednotně. Ve stávkové pohotovosti zůstává devět svazů, čtyři další je podporují.

Podle Středuly jsou odbory připraveny uzavřít s vládou dohodu na období od září do konce příštího roku, tedy na 16 měsíců. Žádají stejné přidání pro všechny zaměstnance. "Nevidíme důvod, proč by jedna skupina měla dostat deset procent, jiná méně a někteří možná vůbec nic," uvedl Středula.

Svazy požadovaly pro letošek kvůli vysoké inflaci pro pracovníky veřejné správy a služeb navýšení platů buď od srpna, nebo od září. Pro lidi se zmrazeným výdělkem žádaly deset procent navíc a pro učitele, zdravotníky a ostatní pevnou částku 700 až 1000 korun. Pro všechny pak chtěly vyjednat další zvýšení od ledna.

Výdělek se pro letošek zmrazil úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna navýšil základ platu neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Inflace dosáhla v červnu meziročně 17,2 procenta.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával letos v prvním čtvrtletí veřejný sektor 712.100 lidí. Průměrný plat činil 40.352 korun. Meziročně se zvedl o dvě procenta. Polovina pracovníků pobírala víc než 37.633 korun.