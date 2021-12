Odbory rozhodnutí vlády zmrazit platy ve státní službě považují za výsměch

Praha - Odbory dnešní rozhodnutí vlády zmrazit platy ve státní službě považují za výsměch desítkám tisíc státních zaměstnanců a zaměstnankyň i úředníků územních samosprávných celků. V tiskové zprávě to uvedl Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO), který státní zaměstnance a zaměstnance veřejné správy sdružuje. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to špatný krok, se zahrnutím inflace je to vlastně pokles platů, řekl České televizi. Odbory kritizují rovněž to, že s nimi o platech nikdo nejednal.

"To je pokles platů zaměstnanců státu, protože pokud inflace bude šest procent, což se předpokládá a na počátku roku ještě vyšší, tak těmto zaměstnancům klesne životní úroveň," uvedl Středula. Podle něj tak nejméně příjmově zdatní schytají nejvíce tento problém. "To považujeme opravdu za nefér. (...) Toto nepomůže vládě a je to jeden z prvních kroků, které učinila, a podle mého soudu je to krok špatný," řekl.

Odborový svaz státních orgánů a organizací poukazuje na to, že právě státní zaměstnanci se během pandemie mimo jiné podíleli na vyplácení všech kompenzací, krizového ošetřovného nebo trasování nakažených osob a jejich platy teď reálně klesnou. Přitom i na ně dopadá inflace, zvyšování cen energií a další aktuální ekonomické problémy, podotýkají odbory.

Předseda OSSOO Pavel Bednář i Středula kritizují vládu také za to, že s nimi o zmrazení platů nejednala. "Vláda s námi vůbec nejednala, vzkazy o platech vyslala pouze přes média. Ačkoli vláda na ministerstvech již chystá místa pro své lidi, což pochopitelně rozpočtové náklady přinese, na lidech, na kterých celá státní správa stojí, a kteří často nemají ani 30.000 korun hrubého, chce ale šetřit," uvedl Bednář. Podle Středuly tím vláda porušila zákoník práce. Do budoucna doufá, že vláda povede dialog, jak avizovala.