Odbory odvolají stávkovou pohotovost, až vláda určí termín jednání o platech

Praha - Odbory jsou připraveny odvolat stávkovou pohotovost v úřadech práce hned poté, co vláda stanoví termín a zahájí s nimi jednání o růstu platů ve veřejném sektoru. Po jednání s ministrem práce Marianem Jurečkou to ČTK řekl předseda podnikového výboru odborových organizací při úřadu práce Jan Dudek. Podle Jurečky by koalice mohla datum určit příští týden, vyjednávání by pak mohlo začít v květnu. Odbory se chystají stávkovou pohotovost v úřadech práce vyhlásit 1. května. Stěžují si na přetížení úředníků a zmrazení platů, požadují jednání o zvýšení výdělků.

"Měli jsme jediný požadavek, aby vláda a ministr práce dali impulz a oznámili zahájení jednání o valorizaci platů ve veřejném sektoru. Stávková pohotovost je gesto, kterým chceme roztočit kola vyjednávání. Bude ukončena hned poté, kdy bude termín," řekl Dudek.

Stávková pohotovost v úřadech práce začne v neděli na 1. máje. Fungování úřadů to neomezí. Předák dodal, že úředníci budou dál plně pracovat.

Podle Jurečky podmínkou odborů pro odvolání stávkové pohotovosti je to, aby vláda termín jednání o platech ve veřejné sféře stanovila nejpozději do poloviny června. "Za vládní koalici určitě takovýto termín stanovíme. Předpokládám, že bychom ho mohli stanovit příští týden... Počítám, že v průběhu května bychom se mohli na tomto jednání setkat a začít jednat," řekl novinářům po setkání s odboráři Jurečka. O datu jednání bude mluvit s premiérem a šéfy ostatních vládních stran.

Podle ministra i odborového předáka na dnešní schůzce nezazněl konkrétní požadavek, o kolik by se platy měly zvednout. Jurečka už dřív uvedl, že debata o výdělcích ve veřejné sféře ve vládě znovu začne při přípravě novely rozpočtu a případné přidání bude záviset na vývoji ekonomiky. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dřív řekl, že růst platů je nyní na dluh. Státní pokladna má mít pro letošek zatím deficit 280 miliard. Zadlužování v minulých letech zrychlilo.

Odborové centrály poukazují na to, že v Česku je dvouciferná inflace. Spotřebitelské ceny meziročně v březnu vzrostly o 12,7 procenta. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly zátěž nesmějí nést jen zaměstnanci. Požadavek na mimořádné zvýšení platů zazněl v polovině dubna na tripartitě.

Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku pracovalo ve veřejném sektoru na konci loňska 656.500 lidí. Polovina z nich vydělávala víc než 41.921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat činil 44.782 korun. Víc mělo 42 procent zaměstnanců. Proti prvnímu covidovému roku 2020 se výdělky v minulém epidemickém roce zvedly o pět procent.