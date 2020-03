Odbory odhadují pokles HDP o 5 až 8 procent při tříměsíční krizi

Praha - Odbory odhadují, že pokud koronavirová krize potrvá čtvrt roku, propadne se český hrubý domácí produkt (HDP) o pět až osm procent. O práci by mohlo přijít 400.000 až 450.000 lidí. Na tiskové konfrenci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) to dnes řekl předák centrály Josef Středula. Odbory požadují po vládě rychlá opatření na podporu zaměstnanců, firem a živnostníků, aby se ekonomika udržela v chodu.

"Krize již nastala. Pokud někdo hovoří o udržení výroby, tak je to iluze. Jestliže někdo teď hovoří o rozpočtové odpovědnosti, tak žije v jiném století," uvedl Středula. Dodal, že Dánsko, Německo, Rakousko či USA počítají s masivní podporou svého hospodářství. "Při přepočtu amerických výdajů (na české podmínky) by přímé vládní investice měly činit minimálně 300 miliard korun," podotkl Středula. Zamýšlenou přímou vládní podporu sto miliard, o které se zmínil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO), označil za nedostatečnou.

Podle předpokladu expertů ČMKOS se česká ekonomika zastaví do dvou týdnů. Pokud by koronavirová krize trvala čtvrt roku, HDP by mohl klesnout o pět až osm procent. Procento představuje asi 60 miliard korun, jde tedy zhruba o 300 až 480 miliard Kč. Zaniknout by mohlo 400.000 až 450.000 míst, a to nejvíc v obchodu a dopravě, ale také průmyslu. Skončit by mohlo na 100.000 živnostníků, odhadují odbory.

Za zásadní považují udržení provozu elektráren a dodávky jejich zdrojů. Nutná je také výroba léků a zdravotnických prostředků i potravin. V chodu musí zůstat vodárny a doprava. Předáci poukazují na to, že i pracovníci těchto oborů by měli mít ochranné prostředky. Zatím je často nemají a používají podomácku vyrobené roušky.

Vláda by měla dnes projednávat úpravy ošetřovného a program na ochranu zaměstnanosti, který připravilo ministerstvo práce. Podle návrhu by stát měl přispívat na mzdy a náhrady zaměstnancům. Plán resortu práce odboráři a zaměstnavatelé podpořili. "Vláda by se měla co nejdříve zbavit mikromanagementu a věnovat se závažným rozhodnutím. Kdyby se postupovalo tak rychle, jak se návrhy projednaly se sociálními partnery, už to dávno mohlo být," poznamenal šéf ČMKOS. Dodal, že odbory od vlády, krizového štábu i Parlamentu očekávají "odvahu, rozhodnost a rychlost" při přijímání opatření k odeznění koronavirové krize.