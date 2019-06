Odbory: Ford napřesrok uzavře závod na výrobu motorů v Británii

Londýn - Americká automobilka Ford Motor v příštím roce uzavře jednu ze svých dvou továren na výrobu motorů v Británii. Uvedli to dnes podle odborů zástupci firmy. Opatření se týká závodu ve velšském Bridgendu, který zaměstnává kolem 1700 lidí, píše agentura AP.

O plánech na uzavření továrny v Bridgendu již ve středu informovala britská televize ITV. Jeff Beck z odborového svazu GMB dnes uzavření závodu označil za "skutečný úder kladivem pro velšskou ekonomiku a komunitu v Bridgendu". Ford v Británii vyrábí motory rovněž v továrně v Dagenhamu na východě Anglie.

"Rozhodnutí Fordu uzavřít v roce 2020 továrnu na výrobu motorů v Bridgendu je groteskním aktem ekonomické zrady," uvedl šéf největšího britského odborového svazu Unite Len McCluskey. "Budeme tomuto uzavření bránit ze všech sil," dodal. Zároveň vyzval velšskou i britskou vládu, aby se ke snaze o záchranu továrny připojily.

Automobilka Ford v lednu uvedla, že pokud Spojené království opustí Evropskou unii bez dohody, mohlo by ji to stát až miliardu dolarů (zhruba 23 miliard Kč). V únoru pak sdělila britské premiérce Therese Mayové, že zintenzivnila své přípravy na přesun výroby z Británie. Varovala rovněž, že brexit bez dohody by byl pro jeho výrobní operace v Británii katastrofou.