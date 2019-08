Odbory: Do nemocnic chceme příští rok 45 mld Kč místo 19 mld

Praha - Do nemocnic by podle odborů a dalších organizací sdružených v tzv. krizový štáb proti kolapsu zdravotnictví mělo jít příští rok 45 miliard korun. Chybí podle nich finance na platy i rozvoj nemocnic. Novinářům to dnes řekli jejich zástupci na tiskové konferenci před budovou ministerstva zdravotnictví. Pojišťovny s ministerstvem se dohodly na 19 miliardách, což je meziročně asi o pět procent navíc. Podle ministerstva odbory nectí dohodu s ostatními pojišťovnami a poškozují celé zdravotnictví. Plošné navyšování platů podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) není řešením.

Veřejné zdravotní pojištění, z nějž je hrazena péče, bude mít příští rok podle odhadů k dispozici 346 miliard korun. Podle těchto organizací nejsou peníze rozděleny správně. Chtějí proto více na platy zdravotníků, fungování menších nemocnic nebo dlouhodobou a domácí péči, která je podle nich tak podfinancovaná, že nepokrývá ani personální náklady.

Peníze navíc se podle nich dají najít na rezervních účtech zdravotních pojišťoven. Ty mají podle zákona povinnost mít peníze na zajištění necelých čtyř dnů péče o své pojištěnce. Podle pojišťoven, ale i ministerstva je ale třeba tvořit rezervy pro případnou ekonomickou krizi, kdy nebude tak vysoký výběr zdravotního pojistného. Změny v úhradové vyhlášce může ministerstvo udělat do pátku 30. srpna.

"Navýšení pro letošní rok ani nemůže pokrýt dluhy z letošního roku. Nemocnice nedostaly peníze na navýšení platů, chybí peníze na další rozvoj a ministerstvo zdravotnictví zatížilo nemocnice dalšími rozhodnutími," uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Nemocnice podle ní dluží dodavatelům přes miliardu korun, zdražily také energie. "Péče v nemocnicích není bezpečná pro pacienty a práce není bezpečná pro zaměstnance," dodala.

Organizace se podle Žitníkové snaží marně dohodnout schůzku s premiérem. Další kroky budou proto záležet na reakci politiků. "Další kroky budou následovat podle toho, jak se zachová politická reprezentace. Nemůžeme vyloučit téměř nic," dodala. S peticí žádající "zajištění kvalitní péče pro pacienty a perspektivu pro zaměstnance" budou objíždět Česku. První akci plánují na 9. září v Orlové, kde se tamní nemocnice dostala do finančních problémů.

Ministr jejich požadavky již dříve označil za "lobbing". Všechny segmenty zdravotní péče měly podle něj v první polovině roku možnost vyjednat si podmínky úhrad pro příští rok při jednání se zdravotními pojišťovnami, které péči u nich objednávají. "Řešením není plošné navyšování platů a krátkozraké rozpouštění rezerv určených na horší časy, ale směřování finančních prostředků do oblastí, kde jsou nejvíce potřeba a které identifikovali samotní zástupci jednotlivých segmentů při jednání se zdravotními pojišťovnami," sdělil ČTK dnes ministr.

Tlak odborů odmítá i Koalice soukromých lékařů a Svaz soukromých gynekologů.

Součástí "štábu" je Asociace českých a moravských nemocnic, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů, Česká lékařská komora, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Svaz pacientů ČR, Charita ČR, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Asociace domácí péče ČR, Česká asociace sester, sekce domácí péče, Rada seniorů ČR, Gratia futurum 913, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů ČR.