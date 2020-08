Odbory asi odsouhlasí navýšení platů učitelů o 9 procent

Praha - Zástupci školských odborů zřejmě budou souhlasit s devítiprocentním navýšením platů učitelů v příštím roce, jak ho avizoval ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka by to mělo stačit na vládou slíbený nárůst učitelských výdělků v průměru na zhruba 47.000 Kč hrubého měsíčně. Nepedagogům ve školství by podle něj měly platy vzrůst o deset procent místo avizovaných sedmi. Záležet ale bude na informacích o platech za první pololetí tohoto roku, které by měly být k dispozici v září, řekl Dobšík ČTK. Jednat by o tom měla školská tripartita v pátek.

Průměrný výdělek učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil 38.951 korun hrubého měsíčně. Průměrná mzda v ČR byla 34.077 korun. Nepedagogové ve školách brali v průměru 21.589 korun. Vláda se ve svém programu zavázala, že průměrné platy ve školství zvýší do příštího roku na 150 procent jejich výše z roku 2017. Učitelé by tak měli dostávat kolem 47.000 Kč měsíčně. Plaga řekl, že se na přidání dohodl již loni s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Pro příští rok bude požadovat proti letošku 11 miliard korun navíc pro pedagogy a 1,5 miliardy navíc pro nepedagogy.

Odbory bude podle Dobšíka zajímat hlavně to, jak vláda hodlá rozdělit peníze mezi pevný základ platu a jeho pohyblivou složku, kterou tvoří odměny. Motivační složka se podle Dobšíka v současnosti pohybuje kolem 5000 až 6000 korun měsíčně, což je podle něj dostatečné. "Měla by se posilovat hlavně tarifní složka, je to otázka především nástupních platů," řekl Dobšík. Navýšení tarifů by podle něj do škol přilákalo víc absolventů a nových učitelů.

Požadavky odborů se vyjasní podle toho, jaká budou na začátku září data o platech za první pololetí tohoto roku, řekl Dobšík. Z předběžných propočtů podle něj zatím vychází, že s růstem rozpočtu na výdělky pedagogů o devět procent budou souhlasit. V případě nepedagogů bude možná diskuze větší. Ministr počítá proti letošku se sedmi procenty navíc. Podle Dobšíka to ale zřejmě nestačí na dodržení vládního slibu, že by měli příští rok brát v průměru kolem 26.000 korun.

Na školské tripartitě v pátek budou odboráři podle Dobšíka žádat pro příští rok také zajištění dalších peněz na dovybavení škol pro výuku na dálku, a to hlavně pro střední školy. Základní školy dostanou letos mimořádně na nákup počítačů v souvislosti s distančním vzděláváním kvůli epidemii koronaviru 1,3 miliardy korun navíc. Do středních škol letos na tyto účely peníze navíc nepůjdou.

Letošní rozpočet ministerstva školství je zhruba 214 miliard korun. Kolem 148 miliard korun z toho míří do regionálního školství, tedy mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Školská tripartita by podle Dobšíka měla jednat také o tom, jak by mohla fungovat výuka na dálku, pokud by se na ni kvůli koronaviru muselo opět přejít. Podle novely školského zákona by v takovém případě byla povinná. Podle Dobšíka ale není jasné, kolik hodin by v takovém případě měl učitel odučit.