Ostrava - Velké rozladění vyvolala u odborářů ArcelorMittalu Ostrava (AMO) jejich dnešní schůzka s potenciálním novým majitelem hutí Sanjeevem Guptou. Odboráři si stěžovali, že nedostali žádné konkrétní odpovědi ani záruky. V budoucnu je budou chtít písemně. I premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby společnost Liberty House písemně deklarovala plán a výši investic do ostravských oceláren a představila víceletý investiční plán. Gupta dnes setkal i s premiérem a uvedl, že firma potřebuje na rozpracování dlouholetého rozvojového plánu čas.

"Dneska přijel pan Gupta s velkým týmem naprosto nepřipraven. Nebyli schopni nám odpovědět nic konkrétního, stále jenom sliby. Ale slibů už jsme slyšeli tolik, že už dalším slibům nevěříme," řekla předsedkyně odborové organizace na ředitelství AMO Ivana Jančíková. ArcelorMittal má i s dceřinými firmami téměř 7000 zaměstnanců.

Liberty už dříve uvedla, že v příštích pěti letech chce do podniku investovat minimálně 150 milionů eur (3,87 miliardy korun). Podle odborů by to ale negarantovalo ani zajištění provozu v současné míře. Britský podnikatel s indickými kořeny Gupta řekl, že 150 milionů eur není maximální investice, ale minimum pro udržení a optimalizaci provozu.

"Odboráři se zajímali o strategické investice, které budou nad rámec téhle částky, jakýsi prorůstový plán. Tady ještě budeme potřebovat více času. Na strategickém plánu ještě musíme pracovat," uvedl.

Babiš se na dnešním jednání ptal podnikatele na plány a investice firmy. "Tvrdí, že chtějí investovat, aby využili kapacitu, která tam je dosud nevyužitá," uvedl premiér. Podle něho vláda chce, aby investor své plány s ostravskými hutěmi představil i písemně, což se dosud nestalo.

GFG bude mít prý zájem koupit i ostravskou energetiku. "Chceme postavit elektrickou obloukovou pec, tak budeme energetiku potřebovat. Budeme potřebovat více energie, protože obloukové pece jsou energeticky náročnější než vysoké pece. S ohledem na časová omezení, která byla pro tuto transakci, jsme se nejdříve soustředili na akvizici huti jako takové a toto nastupuje jako další záležitost," řekl Gupta. Babiš uvedl, že tento plán si chce vláda ověřit.

V současnosti vláda čeká na vyjádření Evropské komise. Tu Babiš v říjnu požádal, aby při schvalování kupce hutního podniku AMO prozkoumala transakce s emisními povolenkami a investiční plán potenciálního kupce.

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala musí podle podmínek Evropské komise ostravskou huť a několik dalších podniků prodat, aby neměla příliš velký podíl na evropském trhu po akvizici největší evropské ocelárny Ilva v Itálii. Novým majitelem má být britská firma Liberty House z globální skupiny GFG náležící Guptovi. Podmínkou pro uzavření transakce je i schválení kupce Evropskou komisí a projednání s odbory.