Odbory a zaměstnavatelé žádají o tripartitu kvůli zdražování

Praha - Odbory a zaměstnavatelé žádají vládu o svolání mimořádného jednání tripartity na září kvůli zdražování. Hrozí podle nich propouštění zaměstnanců. V tiskové zprávě to ČTK sdělila Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Růst spotřebitelských cen v Česku podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) už rok zrychluje. V červnu meziroční inflace vystoupala na 17,2 procenta. Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl minulý týden uvedl, že inflace může na podzim dosáhnout až 20 procent.

Na společném jednání se dnes sešli předseda ČMKOS Josef Středula, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner. "Velmi rychle jsme se shodli na tom, že požádáme vládu o svolání mimořádné tripartity na začátek září. Důvodem je vážná situace v ekonomice, vážná situace mezi lidmi a očekávání hrozby více než dvacetiprocentní inflace," sdělil Středula.

"Pokud dojde ještě na další zhoršení ekonomické situace, očekáváme tlak na propouštění zaměstnanců," doplnil šéf odborů. "Vláda musí začít jednat. Dosud nedala ničím najevo, jak by chtěla inflaci, zdražování a jejich dopady řešit," uvedl.

Vláda už pro zmírnění dopadů inflace zavedla mimořádný příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl v pondělí na twitteru, že úřady práce zatím poslaly rodinám přes 128.000 těchto příspěvků. Automaticky podporu dostávají domácnosti, které v červnu pobíraly dětské přídavky. Podle podkladů k zákonu by jednorázovou podporu 5000 korun mohlo v Česku získat celkem 1,6 milionu dětí. Výdaje budou činit asi 7,8 miliardy korun.