Odbory a zaměstnavatelé žádají kurzarbeit ještě na několik měsíců

Praha - Odbory a zaměstnavatelé požadují, aby nynější kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mezd od státu fungoval ještě aspoň několik měsíců. Odboráři navrhují, aby úřady firmám poskytovaly zálohu a neproplácely podporu až zpětně. Podle Svazu průmyslu a dopravy by na program Antivirus pak měl navázat ještě klasický kurzarbeit podle německého vzoru, který se využívá v krizi. Dnes to uvedli předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a viceprezident svazu Jan Rafaj.

Program Antivirus obsahuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd pro firmy, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Podpora od státu má bránit propouštění. Zatím se má vyplácet za období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl, že by se program měl prodloužit na květen. O prodloužení mluvila i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní by program měl trvat minimálně tři až šest měsíců a vláda se ho teď snaží zkombinovat s případným odkladem sociálních odvodů.

"Vláda by měla dát jasně najevo, že Antivirus bude minimálně i za květen a červen," řekl ČTK Středula. Podle něj by úřady měly firmám poskytovat zálohu, aby zaměstnavatelé měli hotovost. Nyní dostanou příspěvek od státu až poté, co všechny výdělky vyplatí. Poskytování záloh navrhuje i šéf poslanců opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

Úřady práce proplatí firmám 80 procent náhrady mzdy v karanténě či výdělku lidí zavřených provozů, a to do 39.000 korun. Při výpadku pracovníků či surovin a poklesu poptávky poskytnout 60 procent vyplacených náhrad do 29.000 korun. Oba příspěvky se stanovují ze superhrubé mzdy.

"Kurzarbeit by měl být v této podobě minimálně do konce prázdnin a následně by měl být nahrazen dlouhodobým principem ? la německý model (podpory)," uvedl na twitteru Rafaj.

Program Antivirus poskytuje příspěvky firmám na náhrady mezd kvůli nařízeným omezením a jejich dopadům. Běžný kurzarbeit pak představuje podporu v době, kdy jsou firmy v provozu a dopadá na ně krize. Aby nepropouštěly, zkracují pracovní dobu. Lidem v Německu při této takzvané částečné nezaměstnanosti výdělek doplácí stát, poskytuje jim vyrovnávací příspěvek. Tuto podporu dává v podnicích, kde výpadek práce postihl nejméně desetinu pracovníků, popsaly německé odbory.