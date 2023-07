Odbory a podnikatelé připraví spolu návrh změn balíčku, předají ho koalici

Praha - Odboráři a zaměstnavatelé připraví společný návrh změn vládního konsolidačního balíčku. Předloží ho pak premiérovi, který ho předá koalici. Dohodli se na tom dnes zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů na jednání tripartity. ČTK to řekl mluvčí kabinetu Václav Smolka. Podle něj příprava návrhu neznamená, že koalice navrhované úpravy automaticky přijme. Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po tripartitním zasedání zopakoval, že koalice žádné zásadní změny ve svém ozdravném balíčku nechystá a nátlaku neustoupí, opraví ale případné chyby. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly zůstávají odboráři zatím ve stávkové pohotovosti.

Odbory i zaměstnavatelé mají k vládním úsporným plánům výhrady. Dolní komora by s projednáváním balíčku měla začít v úterý. Politici vládní koalice opakovaně uvedli, že kabinet zásadnější úpravy nechystá. Připustili drobnější změny při projednávaní ve Sněmovně při takzvaném druhém čtení zákona.

"Na jedné věci jsme se dnes domluvili. Odboráři a zaměstnavatelé se pokusí dohodnout na některých společných návrzích úprav ozdravného balíčku. Ty potom mým prostřednictvím zašlou koalici. Ta potom o nich bude jednat. Nedomluvili jsme se, že budeme něco akceptovat," řekl premiér. Dodal, že koalice ale žádné změny v souboru novel nechystá. "Jsme připraveni opravit chyby, nebo se nechat přesvědčit tam, kde jsme něco neodhadli správně. Nejsme připraveni ustupovat nátlaku nebo zájmu jednotlivých skupin a osobností," uvedl Fiala.

Prezident Petr Pavel minulý týden v rozhovoru pro týdeník Reflex uvedl, že balíček by mohl kvůli výhradám případně vetovat. "Pokud by (balíček) nenaplňoval to, co od něho očekávám, tak samozřejmě jediná možnost, kterou bych měl, je potom ho nepodepsat," řekl. Úlohou prezidenta podle Pavla není řešit jednotlivé změny, důležité ale je, aby balíček nezhoršil situaci lidí, kteří už nyní jsou na tom špatně, a aby vedl ke snížení deficitu státního rozpočtu. "Bylo by nesmyslné přijímat velice bolestivě balíček, po kterém bude muset okamžitě následovat balíček číslo dva, tři a kdo ví kolik ještě dalších," podotkl Pavel. Podle předsedy vlády by prezidentovo veto ničemu nepomohlo, koalice je připravena svůj plán prosadit. Ozdravení rozpočtů a snížení zadlužení je nutné, zdůraznil dnes Fiala.

Odboráři i zaměstnavatelé kritizují rušení daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnavatele zajímá podoba škrtů v dotacích. Jsou proti snižování investic. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje podnikatelé a odboráři zatím na konkrétních bodech, které by měl společný návrh obsahovat, domluveni nejsou. Jejich týmy by se měly sejít v příštích dvou týdnech. Výsledný materiál by měl premiér dostat "před dovolenou", uvedl Rafaj. Dodal, že se vyberou úpravy, které by u koalice mohly mít šanci na úspěch.

Podle předáka odborového svazu KOVO Romana Ďurča bylo tripartitní jednání věcné a zástupci vlády argumentům odborářů a zaměstnavatelů naslouchali. "Podle dohody s předsedou vlády Petrem Fialou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou by měl být připraven společný pozměňovací návrh a v létě předložen do Sněmovny. Nyní na něm začneme pracovat se zaměstnavateli," uvedl Ďurčo.

Středula řekl, že výhrady odborů k balíčku přetrvávají. Dnešní dohodu na předložení společného návrhu premiérovi označil za "rozhodně dobrý krok". Odborové svazy podle předsedy ČMKOS zůstávají kvůli vládnímu úspornému plánu ale dál ve stávkové pohotovosti. "Nic se v balíčku nezměnilo," zdůvodnil Středula.

Tripartita jednala dnes také o vývoji na trhu práce v příštích deseti letech či o exportní strategii. Zástupci celostátní tripartity se pak sešli také s představiteli krajských tripartit. Debatovali společně o změnách ve vzdělávání s větším zapojením firem a o podobě a financování dlouhodobé péče na sociálním a zdravotním pomezí. Celostátní a krajské tripartity zasedly po pětileté pauze. První jednání se uskutečnilo v roce 2014, do roku 2018 se konalo každý rok.