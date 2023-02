Odborník: Vstupem do války by Lukašenko riskoval, že pošle vojáky na Minsk

Praha - Ve chvíli, kdy by běloruský prezident Alexandr Lukašenko rozhodl o vstupu země do války na Ukrajině ve prospěch Ruska, riskoval by, že část vojáků složí zbraně, dá je Ukrajincům, nebo se dokonce obrátí proti svému velení. V rozhovoru s ČTK to uvedl odborník Miroslaw Jankowiak ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Zároveň připomněl, že Bělorusové nikdy nebyli v reálné válce, a tak z ní mají strach. Podle Jankowiaka proto nelze odhadnout, jak by se běloruští vojáci zachovali.

Takzvaná vyšší sorta by podle něj pravděpodobně bojovala za Lukašenka a Moskvu. V rozhovoru AV ČR Jankowiak vysvětlil, že takto by se nejspíš zachovali etničtí Rusové, kteří mají běloruské občanství. S obyčejnými Bělorusy ale podle Jankowiaka nemůže Lukašenko počítat. "Možná by někteří vojáci nechtěli spolupracovat, složili by zbraně nebo by dali zbraně Ukrajincům, nebo někdo by šel na Minsk," řekl ČTK Jankowiak.

Podle Jankowiaka zároveň ani ruský prezident Vladimir Putin nemůže na Lukašenka vyvíjet nátlak, aby se k agresi na Ukrajině připojil. "Pokud Rusko bude tlačit, aby Bělorusko vstoupilo do války, tak už pro ně bude v médiích těžké říkat, že se jedná o speciální vojenskou operaci. Když je tam i Rusko i Bělorusko, tak to se nedá skrývat v médiích jako operace, ale je to reálná válka," zhodnotil Jankowiak v rozhovoru AV ČR.

V uplynulém roce tak Bělorusko podporovalo Kreml především tím, že Rusům zpřístupnilo své území a svou infrastrukturu, uvedl Jankowiak. "Teď v pozdějším období to jsou také nemocnice," doplnil odborník.

Lukašenko a Putin se podle Jankowiaka nemají rádi, zároveň bez sebe ale nedokáží existovat. "Lukašenko ještě mnoho let zpátky měl zájem být prezidentem spojeného území státu Ruska a Běloruska, měl takovou ambici, a samozřejmě Putin to nepovolil," popsal ČTK Jankowiak důvody nevraživosti mezi prezidentskými protějšky.

Jankowiak zároveň vysvětlil, že před válkou mohl Lukašenko "lavírovat" mezi Moskvou a západem a ne vždy se choval podle Putinových představ. Současně ale podle Jankowiaka Rusko do Běloruska levně dodávalo plyn, který Bělorusko přeprodávalo na Západě, což fungovalo jako business pro oba státy. "Rusko potřebuje Bělorusko i kvůli geopolitické poloze mezi Ruskem a Evropou," uvedl odborník.

Podle Jankowiaka jsou kromě Ruska současnými spojenci Běloruska mimo jiné Čína nebo Uzbekistán. Před válkou ale Minsk udržoval "docela dobré", zejména obchodní, vztahy i s Ukrajinou. "To nebylo tak, jak Polsko reagovalo například, že Bělorusko absolutně ne, protože to je režim. Ukrajina tak velký problém s tímto neměla," nastínil Jankowiak.

V rozhovoru AV ČR Jankowiak objasnil, že v současné době Ukrajina Bělorusko v podstatě ignoruje. "I prezident i ministr zahraničí i ukrajinská politika se snaží jak nejvíc nereagovat na Bělorusko, neriskovat vstup Běloruska do války. Nereaguje na běloruskou opozici, Svjatlanu Cichanouskou. Ukrajina si nemůže dovolit otevření nové fronty od severu," dodal Jankowiak.