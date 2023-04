Odborník: Umělá inteligence by mohla nahradit v cestovním ruchu třetinu pozic

České Budějovice - Umělá inteligence (AI - Artificial Intelligence) by mohla do budoucna nahradit v českém cestovním ruchu minimálně třetinu pracovních pozic. Vzniknou ale jiné profese, jež budou s AI spjaté. Na konferenci Travelcon v Českých Budějovicích to dnes ČTK řekl odborník na turismus a bývalý ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. V ČR je v cestovním ruchu asi 215.000 plných pracovních úvazků. AI by mohla nahradit klasické recepční nebo střední hotelový management. Dvoudenní konference Travelcon se účastní přes 400 lidí.

"Umělá inteligence je už všude kolem nás. Když zadáme cokoli do googlu, je to část umělé inteligence, která hledá odpovědi. Teď nás čeká ten tvrdý přechod, využívání umělé inteligence na vyhodnocování dat, na další sběr informací a na to, aby se část činností automatizovala. Návštěvník by to neměl prakticky poznat, maximálně že nebude existovat recepce, která bude otevřená jenom od deseti do dvou odpoledne, ale že umělá inteligence kompletně vyřeší jeho registraci, a nejen to. Bude si moci díky ní objednat jídlo, další servis, doporučí mu služby," řekl Polášek.

Automatické recepce podle něj zatím využívají především velké hotelové řetězce jako Hilton nebo Marriott. V ČR je jich pár. "I lipenský hotel Element má bezobslužné recepce, doplňkově. Jde o to, že (AI) nemusí nahradit kompletně recepci, ale z recepčního by měl přestat být člověk, který jenom vybere občanku, zapíše a vydá kartu na pokoj. To může udělat bez problémů jakýkoli robot. Recepční tam má být k tomu, aby dokázal prodat služby navíc, aby zpříjemnil pobyt," řekl Polášek.

AI podle něj nahradí v českém cestovním ruchu až třetinu pracovních míst. Jako příklad z jiného oboru uvedl automatické bezobslužné prodejny. V Jihočeském kraji je dosud otevřela skupina COOP ve Strakonicích, Českém Krumlově, Lipně nad Vltavou nebo Bujanově na Českokrumlovsku.

"Stejně tak budeme aplikovat věci v cestovním ruchu. To znamená, že klasická recepční, která jenom vydává klíčky, je profese, která nebude. A je to i u kreativních prací. Pokud pracujete na počítači víc než 80 procent času a nedáváte tomu žádnou přidanou hodnotu, vyplňujete jen tabulky, tak to umělá inteligence stoprocentně nahradí. V cestovním ruchu je to třeba střední management hotelů, který vyhodnocuje čísla a dělá doporučení. Příklad z logistiky je Amazon, kde už umělá inteligence řídí část lidí, protože vyhodnocuje, jak jsou v práci efektivní," řekl Polášek.

V České republice se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. Proti předchozímu roku 2021, který ještě výrazně ovlivnila koronakrize, to byl nárůst o 71 procent. Stále je to ale o 2,5 milionu turistů méně než v posledním předcovidovém roce 2019. V cestovním ruchu pracuje podle organizátorů Travelconu každý 25. Čech, jde o 215.000 plných pracovních úvazků. Turistický ruch se na HDP České republiky podílí třemi procenty.