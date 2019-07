Odborník: Trend poklesu nových exekucí se na konci loňska zastavil

Praha - V Česku začalo v posledních měsících přibývat nových exekucí kvůli dluhům. Za poslední tři čtvrtletí se jejich počet navýšil meziročně o 9362. Největší nárůst nových exekucí byl na konci minulého roku, a to o 4961 ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku. Předtím přetrvával meziročně klesající trend. Na setkání s novináři to dnes uvedl ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Ačkoli podle údajů Exekutorské komory počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106.445 na 505.120, v posledním čtvrtletí loňského roku nových exekucí proti stejnému období předešlého roku přibylo, řekl Hábl. Od října do prosince to bylo o 4961 případů. Trend meziročního nárůstu pokračoval i v letošním prvním půlroce. Od ledna do března stoupl počet nových exekucí meziročně o 3447 a od dubna do června o 954.

Podle Hábla není jasné, proč se množství nových exekucí meziročně zvedlo. "Není to ale možné brát na lehkou váhu a je třeba tomu věnovat pozornost," řekl. Za první letošní pololetí vzniklo celkem 258.335 nových exekucí, což je 52 procent jejich celkového množství z loňského roku.

Viceprezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík v březnu uvedl, že letos očekává pokračování klesajícího počtu nových exekucí i celkového počtu exekucí. Podle něj by k tomu měla přispět mimo jiné vysoká míra zaměstnanosti i nová pravidla pro oddlužení, která by měla dát šanci zbavit se dluhů více lidem.

Podle Mapy exekucí, kterou před dvěma lety vytvořila Otevřená společnost s Ekumenickou akademií, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863.000 lidí. Proti roku 2016 jich přibylo víc než 29.000. Tři a více exekucí mělo 493.000 osob a více než deset exekucí 151.000 lidí. Odborníci na sociální problematiku považují předlužení za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problém Česka. Označují ho za zásadní překážku v zaměstnávání a ve zlepšení situace chudých.

Počet nově zahájených exekucí:

Rok 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí CELKEM 2014 226.190 207.299 217.102 206.037 856.628 2015 193.491 194.913 189.525 177.168 755.097 2016 167.879 178.646 164.550 168.723 679.798 2017 178.914 174.843 128.472 126.476 608.705 2018 124.090 129.844 117.035 131.437 502.406 2019 127.537 130.798 258.335 (za první dvě čtvrtletí)

Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení, výkazy soudů - justice.cz