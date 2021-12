Odborníci z ÚHKT považují projekt české vakcíny za uzavřenou kapitolu

Praha - Odborníci z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), kteří se podíleli na vývoji české vakcíny proti covidu-19, považují projekt za uzavřenou kapitolu. Podle ředitele ÚHKT Petra Cetkovského byl projekt ve své době dobrým nápadem, v současné době je překonaný. Řekl to ČTK. Podle ministerstva zdravotnictví se ale o projektu stále jedná.

O tom, zda se bude pokračovat v testování a výrobě české vakcíny proti covidu-19, měla původně letos v létě rozhodnout vláda Andreje Babiše (za ANO). Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) serveru iRozhlas.cz na začátku listopadu řekl, že rozhodnutí nechá až na svém nástupci. Tím se minulý týden stal Vlastimil Válek (TOP 09). Jeho mluvčí Ondřej Jakob na dotaz ČTK odpověděl: "Projekt české vakcíny proti covidu-19 je stále předmětem jednání. O jeho výsledku vás budeme informovat."

Ředitel ÚHKT Cetkovský projekt považuje za uzavřenou kapitolu a v této věci se podle něj na ÚHKT nic neděje. Projekt měl podle něj smysl loni v době, kdy nebyly dostupné žádné vakcíny proti covidu. "Lidi byli doma na home office a objevil se tým nadšených lidí, kteří říkali, než nedělat nic, tak pojďme zkusit něco dělat. Tak jsme k tomu poskytli tým lidí, kteří to umí, a podařilo se experimentální část na zvířeti udělat až po výrobek prototypu, který byl ozkoušen na limitovaném množství hlodavců. A tím to pro nás skončilo," řekl Cetkovský.

Připomněl, že poté bylo několik snah činnost obnovit, ale nijak dál se nepokročilo. "Ve své době jsem to považoval za hrozně dobrý nápad a podporoval ho, v současné době si myslím, že je to překonané. (...) Pro nás já to považuji za uzavřenou kapitolu. Bohužel," uvedl. Podle něj vakcína obsahující inaktivovaný virus mohla mít některé výhody. Na stejném principu se vyvíjejí nebo byly vyvinuty očkovací látky například v Rusku a Číně.

Na projektu tuzemské očkovací látky začali pracovat loni na jaře odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), ÚHKT a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. Náklady na další fázi se odhadovaly na 250 milionů korun. Projekt si vysloužil i kritiku, podle některých odborníků nebudil důvěru a většina výrobců šla jinou cestou. Zástupci Učené společnosti ČR žádali vládu, aby od pokračování vývoje upustila. Projekt je podle nich naivní a nekompetentní.